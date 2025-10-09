為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭推廣在地咖啡 將引進台農1號

    2025/10/09 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左一）、宜蘭市長陳美玲（左三）體驗宜蘭豆手沖咖啡過程。（記者游明金攝）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左一）、宜蘭市長陳美玲（左三）體驗宜蘭豆手沖咖啡過程。（記者游明金攝）

    台灣研究咖啡歷史超過百年，也歷經十五年育成第一個本土咖啡品種「台農一號」；宜蘭縣政府將於十月廿四日至廿六日在宜蘭市化龍一村舉辦「宜蘭咖啡日～與農共舞」創意市集，同時將建置宜蘭咖啡地圖，希望引進台農一號，推廣在地咖啡種植。

    縣府昨展示在地農民種植生產的咖啡豆，並邀請育成「台農一號」咖啡的嘉義農業試驗分所副研究員張淑芬，介紹品種特性和培育過程。

    張淑芬說，「台農一號」是台灣第一個本土育成的咖啡品種，其風味經品評，分數達美國精品咖啡協會杯測量表八十分以上，屬「精品咖啡」等級，而且能適應台灣各海拔區域的環境條件，未來若能大量栽種，將有助於降低咖啡進口的碳里程。

    宜蘭冬季濕冷、日照時間短且緯度低，理論上不適合種咖啡；但近幾年，先後有員山的平地咖啡豆、雲端紅土咖啡等獲獎，還有農民在種植花生的沙地培育咖啡樹，顯見宜蘭咖啡農致力於突破環境限制的決心和努力。

    宜蘭縣政府、宜蘭縣咖啡推廣協會將舉辦「宜蘭咖啡日」創意市集，希望翻轉宜蘭不適合種咖啡的刻板印象。

