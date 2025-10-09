基隆秋光音樂節 「沙灣」邀看特展聽歌

基隆市政府將在沙灣園區舉辦秋光音樂節系列活動。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府活化古蹟，今天起至廿六日在沙灣歷史文化園區舉辦「秋光音樂節」，有特展、音樂、市集與文化體驗，副市長邱佩琳說，前市府把很多歷史古蹟重新活化，歷史古蹟不是靜靜地關著，而是要跟民眾互動，因此舉辦特展與音樂會，讓民眾感受古蹟的歷史人文。

「秋光音樂節」以時光旅行為主軸，即日起至廿六日在必應展演空間（舊公車處）舉辦「時光特展」，重現沙灣的歷史故事；廿四、廿五日在沙灣歷史文化園區推出「時光音樂會」，邀請「三金美聲歌王」殷正洋、「軍中情人」方季惟、「聲林之王」劉學甫、鄭可強、韋喆、沖繩三線琴演奏家曾健裕等人演唱，搭配美食市集，讓民眾感受基隆古蹟的不同氛圍。

邱佩琳說，基隆是一個有歷史古蹟的地方，前市府把很多歷史古蹟重新活化，活化後不是靜靜地關著，而是要跟民眾互動，要有它的精神。由於活動現場停車空間不多，音樂會當天安排接駁車，自下午二點到晚上九點在陽明海洋文化藝術館搭乘到沙灣歷史文化園區。

沙灣文化園區周邊有清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構及市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍、基隆要塞司令官邸，市府推出「沙灣園區集點蓋章摺頁」，集章就可參加抽獎。

基隆市沙灣歷史文化園區將舉辦「秋光音樂節」。圖為園區內古蹟要塞司令部校官眷舍。（記者盧賢秀攝）

