為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆秋光音樂節 「沙灣」邀看特展聽歌

    2025/10/09 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市政府將在沙灣園區舉辦秋光音樂節系列活動。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府將在沙灣園區舉辦秋光音樂節系列活動。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府活化古蹟，今天起至廿六日在沙灣歷史文化園區舉辦「秋光音樂節」，有特展、音樂、市集與文化體驗，副市長邱佩琳說，前市府把很多歷史古蹟重新活化，歷史古蹟不是靜靜地關著，而是要跟民眾互動，因此舉辦特展與音樂會，讓民眾感受古蹟的歷史人文。

    「秋光音樂節」以時光旅行為主軸，即日起至廿六日在必應展演空間（舊公車處）舉辦「時光特展」，重現沙灣的歷史故事；廿四、廿五日在沙灣歷史文化園區推出「時光音樂會」，邀請「三金美聲歌王」殷正洋、「軍中情人」方季惟、「聲林之王」劉學甫、鄭可強、韋喆、沖繩三線琴演奏家曾健裕等人演唱，搭配美食市集，讓民眾感受基隆古蹟的不同氛圍。

    邱佩琳說，基隆是一個有歷史古蹟的地方，前市府把很多歷史古蹟重新活化，活化後不是靜靜地關著，而是要跟民眾互動，要有它的精神。由於活動現場停車空間不多，音樂會當天安排接駁車，自下午二點到晚上九點在陽明海洋文化藝術館搭乘到沙灣歷史文化園區。

    沙灣文化園區周邊有清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構及市定古蹟基隆要塞司令部校官眷舍、基隆要塞司令官邸，市府推出「沙灣園區集點蓋章摺頁」，集章就可參加抽獎。

    基隆市沙灣歷史文化園區將舉辦「秋光音樂節」。圖為園區內古蹟要塞司令部校官眷舍。（記者盧賢秀攝）

    基隆市沙灣歷史文化園區將舉辦「秋光音樂節」。圖為園區內古蹟要塞司令部校官眷舍。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播