全真瑜珈違規解僱、資遣 重罰65萬

全真瑜珈公司突然歇業，未依規定辦理大量解僱與資遣通報程序，台北市勞動局昨依法裁罰共六十五萬元，並聯繫員工自救會，規劃辦理三場以上說明會，首場將於十四日辦理，協助勞工調解、工資墊償等相關行政流程。

勞動局表示，全真違反《大量解僱勞工保護法》及《就業服務法》，分別裁處最高金額五十萬元及十五萬元。另根據勞保局資料，全真在全國各地約有五百多名員工，工資總額近三千兩百萬元，七日已聯繫員工自救會，成員約三百人，後續並規劃辦理三場以上說明會，協助勞工調解、工資墊償等相關行政流程。

75人提出勞資爭議調解

勞動局指出，自六月五日起受理勞工申請勞資爭議調解，迄今已有七十五人提出，持續受理中。後續若要進行訴訟，將依勞工權益基金規定，提供裁判費及律師費補助。另台北市就業服務處轄下七個就業服務站可協助辦理失業認定，並轉請勞保局核發失業給付；此外，也提供職涯輔導、就業媒合與轉職資源協助。

勞動局也表示，全真瑜珈公司給的「非自願離職證明」書上所載離職原因「休業」，屬刻意規避給付資遣費的錯誤行為，應視同「歇業」，以利勞工申請工資墊償，後續將辦理工資墊償、失業給付及法律協助等事宜，保障勞工的權益。

