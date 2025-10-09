10月樂齡月 北市推出逾50場課程

大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸。 （北市教育局提供）

台北市將十月訂為「樂齡月」，整合全市社大、樂齡學習中心、圖書館、動物園、天文館、家庭教育中心等社教館所，推出逾五十場適合樂齡長者的藝術、健康保健及自然生態等主題課程，可至教育局官網查詢報名。教育局長湯志民說，今年放寬「樂齡市民進修券」資格後，新生使用人數較去年成長逾四倍，迴響熱烈。

擴辦樂齡市民進修券

教育局推出「樂齡市民進修券」讓長者折抵社區大學學分費，今年擴大辦理，補助名額自原本一八〇〇人提升至二四〇〇人，登記資格從去年六十五歲下修至五十五歲，補助金額最高可達三千元。

請繼續往下閱讀...

教育局表示，各樂齡學習中心打造在地化、社區化學習場域，如北市樂齡學習示範中心辦理「伍伍壹波Podcast—用廣播Podcast 說自己的故事」實作課程，教導長者如何設定主題、擬定訪綱、錄音與剪輯，讓長者透過聲音分享故事，目前上架卅集供民眾收聽。

大同樂齡學習中心結合當地永樂市場布藝特色，以拼布、染布為課程主軸，還有結合學校餘裕空間的樂齡學堂推出多元創新課程鼓勵男性長者參與，如木柵高工樂齡學堂開設「家電維修課程」、「樂齡木藝手作班」及「智慧飛行家：無人機學堂」等實作與科技課程。

北市樂齡學習示範中心辦理「伍伍壹波Podcast」實作課程。（北市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法