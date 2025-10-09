北市公費流感施打首週 較去年增88.3％

流感疫情進入高峰期，北市聯醫呼籲，符合資格民眾儘早接種疫苗。（北市聯醫提供）

大S流感過世 民眾提高接種意願 今年引進鼻噴式疫苗 提供兒少

台北市公費流感疫苗開打首週，已施打十萬一一四九劑，衛生局表示，較去年同期五萬三七〇八劑，增加八十八．三％；而九月廿八日至十月四日因類流感就醫確診人數為一萬三四六四人，較前一週上升三．七％，但已趨緩。疾病管制科科長張惠美研判，去年疫苗開打期間有颱風來襲，可能影響民眾施打意願，而今年初藝人大S感染流感後過世，民眾增加接種意願。

請繼續往下閱讀...

去年開打時遇颱風來襲

有民眾表示，年初已經有接種疫苗，可能因流行的病毒株不同，最近還是感染A流，連續發燒燒了三天，真的很不舒服，因此覺得就算自費也一定要接種疫苗。另一名民眾過去沒有施打疫苗的習慣，他說，今年看到日本流感很嚴重，加上想到年初大S的新聞，今年特別接種了疫苗。

台北市立聯合醫院仁愛院區家醫科主任吳逸帆表示，流感疫苗屬於安全性很高的疫苗，大多數副作用都很輕微、短暫，出現嚴重副作用的機率非常低，若有全身性過敏症狀，應立即就醫。

小兒科主治醫師宋季純說，流感病毒有不同病毒株，得過一次流感，只代表對某型有免疫力，卻不保證對同年度流行的其他病毒株有保護力，因此每年仍需接種流感疫苗。若是民眾已感染流感，也需接種疫苗。

宋季純說，小孩若是怕打針，國內今年引進自費「鼻噴式疫苗」，核准滿兩歲到未滿十八歲的兒少接種，但重度免疫功能低下族群不建議施打。「鼻噴式疫苗」與傳統注射型不同，是使用「減毒的活病毒」，極為弱化，只能在鼻腔黏膜短暫複製，不會引發肺炎或重症。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法