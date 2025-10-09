綠提案北市普發2.1萬 藍還要算

議會開議 綠提案被暫擱 等藍下週提出併案討論 市府：尊重 持續溝通

行政院普發現金一萬元特別預算正在立法院審議中，年底前可望發放。台北市議會昨開議也討論民進黨團要求北市府加碼發二．一萬元的提案，因國民黨團也預計在下週提案，國民黨議員秦慧珠認為應該等國民黨團的版本一起交付委員會審查，要求暫擱民進黨提案。民進黨團幹事長顏若芳批評國民黨，休會期間不做提案討論跟準備，現在暫擱是政治動作。台北市政府財政局發言人張雅惠表示，尊重議會討論，持續溝通。

綠︰賸餘539億全市均分

市議會定期會昨開議，討論民進黨團加碼普發現金提案；提案內容指台北市政府二〇二四年決算報告，累計賸餘淨計五三九億元，以全市約二四六萬人均分，每人約可分得二．一萬元；市府應響應立院普發，加碼發放二．一萬元，強化民眾的消費韌性。

秦慧珠提出異議要求暫擱；她表示，台北市雖因新版財劃法會多出四百多億元，但另一方面在一般補助款則有所短少，不認同民進黨版本直接將歲計賸餘發光，應該要經過市府專業精算過後，再來決定金額；且國民黨下週將提自家版本，希望到時候再一起交付委員會審查。

藍︰擬定一定賸餘比例

國民黨團書記長李明賢表示，黨團很多成員也主張普發現金，不會阻擋民進黨的提案，也會提出黨的版本，但要在考量財政紀律的前提下，擬定一定的歲計賸餘比例來發放，究竟要發多少金額，近日會擬定，預計下週提案。他批評民進黨的版本將歲計賸餘全數發放，未留彈性，「難道市政建設都不用做嗎？」國民黨會兼顧市民的期待，以及市府的財政紀律來計算出金額。

顏若芳批評國民黨擋提案是政治動作；她說，就算昨天付委也不會在下週就進行委員會討論，還是會跟國民黨的提案一起討論；且民進黨八月就已經提案，「國民黨團休會期間不運作嗎？」怎麼兩個月都沒有進行討論？

民眾黨暫時不提案

對藍綠兩黨團都有普發現金提案，民眾黨團幹事長黃瀞瑩表示，黨團暫時不會提版本。黨團認為蔣萬安團隊已經進入「九局下半」要拚連任，但還有許多市政問題待解決，包含輝達落腳北士科、雙城論壇舉行、中山區原一殯土地發展等，對市政熟稔的速度，較前市長柯文哲慢，連宣示的「五萬戶社宅」也要跳票了。

