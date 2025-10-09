竹市國慶升旗典禮 民怨噪音又擾民

新竹市府繼去年首次在金城一路的將軍村住宅區舉辦大型雙十國慶升旗典禮，今年再度擴大舉辦升旗典禮，附近居民批市府把升旗典禮辦在住宅區及馬路上，除交通管制道路封路長達廿七小時，從清晨六點就噪音干擾，各種音樂喇叭聲，讓想利用假日補眠的居民大罵，金城一路周邊有不少大型住宅區，市府把升旗活動辦在住宅區，是無腦及敗票行為，質疑辦升旗典禮為何不在市府前辦，跑到住宅區擾民？

市府社會處指出，為慶祝雙十國慶，十日當天七點在金城一路舉辦升旗典禮，現場會提供限量紀念旅行包及早餐兌換券，並有建華國中管樂團及各級學校學生團體、社區里民和青年歌手申力安輪番表演，參加者只要配戴具國旗元素的物件並填寫活動問卷，可獲紀念旅行包乙個，限量一千兩百個；現場也有拍照打卡兌早餐券活動。同時因升旗典禮實施交通管制，從九日十點起到十日下午一點，金城一路全線封閉。

請繼續往下閱讀...

附近居民抗議質疑，市府辦升旗典禮為何不在市府前辦？要在數千戶的住宅區辦？依噪音防制法規定，住宅區的聲量不得超過六十五分貝，但一個喇叭音響就超過，且噪音干擾長達六小時，讓想利用假日補眠的民眾氣炸，大罵去年就被吵過，今年元旦也被吵過，如今市府還要擴大舉辦，是擾民又無腦的敗票行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法