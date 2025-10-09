為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市明年普發5千 綠稱誠意不足 藍籲速發

    2025/10/09 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府宣布普發5千元消費金，市議會各黨團幾乎都支持，其中民進黨稱誠意不足，國民黨籲速發，時代力量則批短視近利。（記者洪美秀攝）

    新竹市府宣布普發5千元消費金，市議會各黨團幾乎都支持，其中民進黨稱誠意不足，國民黨籲速發，時代力量則批短視近利。（記者洪美秀攝）

    新竹市府昨宣布，因應美國推行新關稅政策，致國際經濟局勢變動，市府已在明年度編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，將發放市民每人五千元消費金，將送議會審議，籲議會給予支持並通過預算。

    將送議會審議 籲通過預算

    市府表示，此次消費金發放計畫，將針對今年九月卅日（含）前已設籍竹市的市民，明年發放每人五千元，發放人數預計超過四十五萬人，預估所需經費達廿二．五億元。市府將以「簡單便利」為原則，包含六十五歲以上長者免申請，透過既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭，或規劃臨櫃申辦領取現金。並規劃利用市府已開發的數位工具「新竹通APP」提供申請，減少申辦的時間與人力物力成本。相關申請期程與發放辦法，會在議會通過預算後公佈細節。

    估超過45萬市民 經費22.5億

    民進黨議員曾資程稱市府誠意不足，應比照中央普發一萬元現金，因為市府有錢也不會用的情況下，應直接把部分資源回饋給市民，依市府資料試算，新增二一四億加上一一三年度歲計賸餘，再以今年六月底人口四十五萬五八二九人計算，每人平均約五萬四千多元，若普發每人現金五萬，總成本約近二二八億元，發放後可剩約十八．五二億，仍有餘裕可用於市政或預備金。

    國民黨議員陳慶齡則表示，市府規劃普發五千元是好事，竹市傳統產業近來受到國際貿易與美國關稅影響，部分業者已縮減工時或無薪假，普發現金可在一定程度上補貼民眾生活缺口，強調若要發放消費金，應「發得快」，且要盡快訂定具體發放日期與時間點，國民黨團樂觀其成、全力支持。

    反對的時代力量黨團則批，市府在財劃法修正後遲無法提出完整具體建設與社福計畫，選擇普發現金，是短期政治操作，忽略城市長遠治理與財政紀律。黨團不支持任何不分對象、毫無設計的普發現金。竹市需要的是公共建設、長照、社宅與在地產業升級的長期規劃。

