「桃小巴」叫好不叫座 藍議員批常空車

因應客運公車駕駛不足，桃園市政府交通局推出「桃小巴」取代免費公車，目前桃小巴已經有卅二條路線；市長張善政昨在議會進行施政報告，將桃小巴列為重要政績，且明年將擴增至七十條路線。

明年擴增路線 市府將加強宣導

只是，桃小巴叫好不叫座，國民黨市議員黃婉如不客氣抨擊說，很多市民根本搞不清楚桃小巴是何物，導致桃小巴經常載不到乘客空車往返，徒然浪費政府資源；市府交通局長張新福允諾會加強宣導。

交通局公共運輸科長林宗漢表示，全台各地都有客運車司機荒，市府因此推出桃小巴服務來取代傳統的免費公車，桃小巴採用九人座車輛，駕駛入職門檻較低，只需取得小客車職業駕駛執照即可上路服務，也就是說計程車司機就可以開桃小巴，有效紓解公車駕駛人力不足問題。

林宗漢說，桃小巴車型較小，可靈活穿梭巷弄間，更符合民眾需求，會加強宣導，讓更多民眾受惠。

林宗漢指出，原本桃小巴的路線就是載客率不佳的免費巴士路線，之前雖已經過整併，但載客績效仍然不佳，基於地方需求不能廢除，諸多考量下而將中型巴士改成桃小巴，改成桃小巴後載客量雖然沒有太大提升，但由中型巴士改九人座的休旅車後，由於可提供座位大幅減少，載客率已有所提升，營運成本更是大幅下降，也能滿足地方的需求，而原來中巴駕駛回歸客運公司，也緩解公車駕駛荒的問題。

