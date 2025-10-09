為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資逾百億 桃園市立醫院將設3院區

    2025/10/09 05:30 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園，將斥資逾百億，設置3個院區。（記者謝武雄攝）

    桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園，將斥資逾百億，設置3個院區。（記者謝武雄攝）

    自建自營 設置大溪埔頂、觀音草漯、復興院區 力拚6年內營運

    桃園市議會定期會昨進行市長施政報告，針對衛生福利部日前同意市立醫院設置一般急性病床四九九床，藍綠議員都關心設置進度；桃園市長張善政表示，市立醫院將採取自建自營模式，未來還會設置大溪埔頂、觀音草漯、復興三個院區，每個院區約需三億元，而本院將投入九十一．四億元，總經費超過一百億元。

    市醫落腳霄裡公園 進行地目變更

    桃市副市長王明鉅表示，大溪埔頂院區位於埔頂重劃區內、社宅用地旁，觀音草漯院區在大觀路、四維一街市場用地，復興院區則在原介壽國中土地，三個院區土地面積各約五、六百坪間，未來會視狀況興建樓地板面積約一千四、五百坪的醫療大樓，由於土地取得沒有問題，又沒有地目變更問題，目前衛生局已經著手規劃，大約兩年到兩年半的時間就可啟用。

    王明鉅說，大溪埔頂、觀音草漯、復興三個院區將以門診為主，可提供電腦斷層、內視鏡及洗腎等服務，未來會尋求醫學中心合作；因考量設置分院還要設分院長，成立院區可以直接接受總院管轄，避免不必要的人員編制，故未設分院。

    初期將提供急診、急重症醫療

    王明鉅說，市立醫院選址八德、中壢、平鎮交界的霄裡公園，目前正進行地目變更作業，為求無縫接軌，也請設計師開始規劃院區各項配置，待土地完成變更即可申請建照、動工興建，預估前置作業要一年到一年半的時間，而市立醫院興建則要五年時間，市府力拚六年內營運。

    王明鉅提到，初期市立醫院將以區域醫院為主，提供急診、急重症醫療，解決地區醫療資源不足問題，至於開腦、開心等較複雜的醫療行為，仍以醫學中心為主。

    桃園市議員楊朝偉、朱珍瑤昨質詢關切市立醫院進度、定位及交通等問題，市議員吳進昌、李柏坊則詢問觀音草漯院區及大溪埔頂院區狀況，期望能早日營運，解決地方上醫療資源不足問題。

