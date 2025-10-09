竹南全民運動館完工 委外前免費使用

竹南全民運動館完工，鎮公所先自行營運，免費開放鎮民使用，後續再委外經營。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣政府斥資二．一億元，在竹南鎮苗北藝文中心後方公有地，興建竹南全民運動館，工程今年六月完工，但至今尚未開放，引發地方關心。竹南鎮公所表示，竹南全民運動館八月才取得使用執照，八月底由縣府移交給公所，目前將採取先由公所自行營運、免費開放使用，同時進行後續委外經營評估。

委外經營前 公所自行營運

竹南鎮公所表示，全民運動館後續目標仍以委外經營為主，委外經營前將先由公所先行營運免費開放鎮民使用，並且進行壓力測試，以便了解是否有設施需要改善、加強，以及評估全民運動館停車、動線等實際使用狀況，目前已經展開場館人員的招聘，惟開放時間尚未定。

請繼續往下閱讀...

竹南全民運動館主體建築地上四層，總樓地板面積約九百坪，建築物後方設置平面停車場，一樓設體健中心、飛輪教室、兒童遊戲室；二樓規劃桌球室、韻律教室、瑜伽教室；三樓為挑高樓層，設置羽球、籃球及五人制足球多功能綜合球場。

竹南全民運動館場址位在崁頂公園，屬竹南頭份都市計畫區，因當地夏日遮蔽不足，影響民眾平時運動意願，若遇午後雷陣雨或梅雨季，都不利社區民眾運動，故規劃興建全民運動館。縣府也期許運動館與鄰近的頭份、竹南運動公園相輔相成，提供苗北地區鄉親運動、遊憩的多元需求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法