災區4成馬桶不通 拚18日前清完下水溝

花蓮堰塞湖潰流致光復鄉重災，環境部長彭啓明昨統計，截至前日淤泥已清運八．五萬噸，但加上清運垃圾，整體淤泥加垃圾恐百萬噸，且目前側溝、下水道淤泥堆積嚴重，導致四成馬桶不通。

土沙、垃圾總量破百萬噸

彭啓明表示，光復災區除了土沙，更有垃圾大量溢出，還有十幾萬噸待清理，加上家戶清運的垃圾，總量可能破百萬噸，農業部主管的農田淤泥也還有近六百萬噸，未來需跨部會規劃清理，目前拚十八日清完下水溝，讓災區馬桶可使用。

彭啓明說，因淤泥很黏硬，需要乾燥再處理，篩出細沙跟粉土及混雜的垃圾，已協調水泥公司協助去化廢棄物。未來淤泥處置恐需好幾年，協調台糖提供的六處暫置場，目前使用了三處，另災區土壤重金屬跟自來水水質經檢測都無問題。

花蓮堰塞湖潰流致光復鄉重災，各地「鏟子超人」湧入協助，苗栗縣政府昨再度派遣十三名替代役役男、領隊及相關工作人員前往花蓮，展開為期五天的支援災後復原工作。

台東支援團隊則由台東縣環保局結合台東市公所、池上鄉公所、金峰鄉公所、關山鎮公所等單位，投入花蓮光復災後核心區域的環境整頓與消毒行動。

