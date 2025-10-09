挖土機超人受傷感染致命 衛福部擬推動個別志工造冊納保

衛福部長石崇良赴立法院報告花蓮光復鄉災後重建與清理相關因應作為報告。（記者王藝菘攝）

桃園挖土機業者林鴻森赴花蓮光復鄉救災八天，意外被刺傷因感染併發敗血症死亡，此一意外事件提醒各界關注「鏟子超人」等救災志工的醫療及保險等問題。衛福部長石崇良表示，中央已先提供家屬廿萬元慰問金，將來會推動個別志工造冊，與保險業者討論相關保費等；勞動部長洪申翰則表示，會儘快拜訪林的家屬，釐清其工作有無適用勞保職災範圍。

立委劉建國昨日表示，林鴻森若屬普通死亡，勞保僅給付最高卅五個月，與職災死亡的四十五個月差十個月，籲勞動部應盡最大力量協助家屬。洪申翰表示，將向家屬了解林男在災區有無雇用、指揮或勞務對價等，釐清職災適用範圍。

請繼續往下閱讀...

另外，多名立委關注災區十幾萬名志工的工時、工傷與保險等問題；石崇良表示，志工人數遠超過去經驗，目前依志願服務法，鼓勵團體志工進駐，也已發函醫療志工與社工進災區需先向衛福部登記造冊，但個人志工較難管理，日前有疾管署長羅一鈞拍片宣導裝備、飲食及清潔照護，未來幾週將與保險業者討論相關志工保單機制，儘速納保。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法