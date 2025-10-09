為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    失聯砂石場老闆娘找到了 死亡增至19人

    2025/10/09 05:30 記者花孟璟、陸運鋒／綜合報導
    砂石場黃姓老闆娘車子昨天被挖到，人在車內被尋獲。（消防局提供）

    砂石場黃姓老闆娘車子昨天被挖到，人在車內被尋獲。（消防局提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖九月廿三日潰流，在失聯十六天後，砂石場黃姓老闆娘車子昨被挖到，人在車內被尋獲，昨下午三點遺體在親友及消防員一鏟一鏟挖出後，員工大呼「董娘可以回家了」，令人鼻酸。

    車被埋在一到兩層樓泥沙中

    中央災害應變中心統計至昨下午六時，死亡人數增加為十九死，失聯人數減少為五人，傷患一七五人，失聯者包括蔡姓夫妻和前陽明交大的高姓教授。

    政旺砂石場黃姓老闆娘失蹤十六天後，昨天被砂石場自己的怪手及支援的啟德重機怪手挖到車子，車輛被埋在厚度一到兩層樓的泥沙中、四輪朝天，車體被砂石重壓造成變形、車門打不開，員工難過「自家的怪手挖到自家的老闆娘」。

    花縣消防局表示，砂石場就在堤防旁邊，整片土地都被深達一到兩層樓的泥土填平，搜尋工作如茫茫大海撈針，透過地毯式挖掘才在半個月後找到。

    為保持完整，砂石場員工及消防局人員一鏟一鏟挖出車內泥土，花三個多小時才將老闆娘挖出。花蓮地檢署、警方辦理相驗，從車內遺留的證件資料、衣物及身體特徵，昨傍晚確認身分。

    親友表示，黃姓老闆娘十二年前喪夫後成為單親媽媽，當時二個孩子年紀尚小，獨自撐起砂石場，好不容易孩子都大了，卻遭巨變。

    議長張峻：為人樸實 常捐款助人

    花蓮縣議會議長張峻說，老闆娘為人樸實，卻常大手筆捐款助人，也會幫村長免費修水泥農路、補路、派水車清水溝，「光復鄉所有的村長都被她幫過！」

