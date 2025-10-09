為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    9勇士冒險探勘堰塞湖 揚塵宛如末日

    2025/10/09 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    塞湖探勘隊的雙手沾滿灰白色泥濘，現場揚塵蔽天，看不到天空是什麼顏色，有如世界末日。（田宇倫提供）

    塞湖探勘隊的雙手沾滿灰白色泥濘，現場揚塵蔽天，看不到天空是什麼顏色，有如世界末日。（田宇倫提供）

    馬太鞍溪上游堰塞湖九月廿三日潰流，造成下游花蓮光復鄉、鳳林鎮嚴重災情，由於堰塞湖位於中央山脈深處，沒有道路可至，甚至連獵徑都沒有，林業及自然保育署組織二支探勘隊分別從馬太鞍溪北岸、南岸進入堰塞湖山區。隊員們形容，堰塞湖旁塵土飛揚「陽光都照不進來」，宛如世界末日！

    陽光完全照不進來 路程艱苦異常

    探勘隊員田宇倫說，到堰塞湖時曾朝著天空拍照，發現陽光完全照不進來，揚塵非常嚴重且能見度低，他與同事相隔廿公尺看不到彼此，深山的落石崩塌，樹葉上堆積覆蓋滿滿的白色粉塵，完全不是平常森林景象，簡直世界末日。

    林保署萬榮工作站技士賴光榮說，自二千多公尺稜線下降到海拔一千三百公尺，接近約海拔一千公尺的堰塞湖時，呼吸變得困難，覺得粉塵卡在肺部內，因為沒有口罩，暫且用衣服領子遮住口鼻呼吸，在溢流口拍攝堰塞湖流水量等監測資料時，分分秒秒都非常難受，廿分鐘後監測完成就趕緊撤隊。

    堰塞湖光復林道路線的探勘隊員共九人，成員包括林保署萬榮工作站、山難救助協會東區搜救委員會等，九月卅日從光復林道出發，至廿K車行終點後徒步入山，但林道至卅七K間因為颱風豪雨而崩塌柔腸寸斷，不斷地高遶、下切避過崩塌地，路程艱苦異常。

    林保署花蓮分署萬榮工作站、中華民國山難搜救協會東區搜救委員會、協作共9人，順利完成任務。（記者花孟璟攝）

    林保署花蓮分署萬榮工作站、中華民國山難搜救協會東區搜救委員會、協作共9人，順利完成任務。（記者花孟璟攝）

