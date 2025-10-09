再度視察光復災區 卓揆：200億重建特別預算外 再設2專案小組

行政院長卓榮泰昨赴花蓮縣光復鄉視察災後重建進度，向國軍弟兄、民間團體、志工和賑災基金會超過10億元善款捐款人鞠躬致謝。（記者蘇福男攝）

行政院長卓榮泰昨天視察光復災區後表示，將編列重建特別預算，以二百億元規模計算，不夠可再核實編列，另將成立「東部國土安全韌性專案小組」、「花蓮災後農田再生復育專案小組」，拚讓災民生活盡快恢復正常。

需清理家戶剩42戶

前進協調所總協調官季連成指出，光復鄉需清理家戶計一六〇六戶，已清理一五六四戶，尚餘四十二戶包括佛祖街無法清淤的卅九戶、尚未與屋主聯繫上的三戶，針對少數屋主要求再清理或持續優化家屋，也即時調派兵力處理，主要道路清淤執行率達九十八％。



卓榮泰說，將研究成立「東部國土安全韌性專案小組」和「花蓮災後農田再生復育專案小組」，淤泥清除計畫與民間合作，讓國人生活在安全地區，恢復東部慢活城鄉特色。

卓榮泰強調，光復救災有七個先後順序，第一是搶救生命，第二恢復家園，第三去化垃圾、污泥，第四恢復環境交通，目前已做到這些部份，接下來是要如何補償民房、農田和公共設施的損失，也要提出復原重建計畫，最後才是檢討釐清責任。

衛福部長石崇良昨日說明，賑災基金會截至前日已募廿八萬多筆、金額破十．五億元，並配合進駐中央設立的一站式服務，將優先發放死傷及失蹤慰問金，並提供家園支持方案，每戶提供內政部十萬、善款廿五萬元的家園清理及修繕費，助恢復生活。

石崇良說，這次花蓮賑災募款感謝全國民眾踴躍捐款，將優先發放死亡、重傷及失蹤等慰問金，第二則要協助災民迅速重建生活，也提供短期住宿補貼到十月底，設籍光復鄉者可申請共十四天、每日二千元補助，後續也提供安遷與租賃協助。

有關房屋修繕「籍在人不在」等問題，內政部長劉世芳昨表示，在結束一站式服務之後，想辦法找到人，內政部原則上以房屋修繕為主，「只要有房屋需要修繕，我們就會找到當事人。」目前寬列有關堰塞湖慰助金部分，還是一八三七戶。

退輔會主委嚴德發昨日指出，當地榮民、榮眷估計受災二〇四戶，九日前會把慰問金發放完畢。

