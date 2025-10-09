自由日日Shoot》吉安鄉規模5地震 花縣府又誤發撤離警訊／災民驚呼「現在要跑了？」

林保署花蓮分署空拍的溢流口及形成的水流。 （林保署花蓮分署提供）

中央協調所：未達撤離標準

花蓮縣吉安鄉昨上午七點五十二分發生芮氏規模五地震，花蓮縣府消防局透過CBS警告系統發布撤離簡訊，讓災區民眾嚇壞，有正在中央一站式服務站申請補助的民眾驚呼：「現在要跑了嗎？」花蓮縣政府則在中央前進協調所記者會上承認「誤發」簡訊，向災民道歉！

議員批3次誤報宛如狼來了

花蓮吉安鄉昨上午發生地震，消防局發布撤離簡訊，時隔四十五分鐘道歉說誤發。民進黨花縣議員胡仁順痛批，「身為躲過三次錯誤警報的人，不認為可以一直被原諒！」多次錯誤警報，宛如狼來了，會讓在災區已經心驚膽跳的民眾警戒鬆弛，花蓮縣府必須上緊發條。

中央前進協調所總協調官季連成說，縣府是依中央氣象署上午七點五十二分發布的地震，啟動CBS災防告警細胞廣播簡訊，通知光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全戶撤離。不過撤離計畫中明白提及，震度五弱以上才須緊急撤離，昨上午未達撤離標準，已要求縣府發布警報時必須按照中央標準。

季連成辦公室主任李宗諭強調，SOP一直都有，協調所現場人員有立刻要求縣府查看訊息是誰誤發，也請縣府另發訊息解除警報，但縣府又拖延二十至三十分鐘才發布解除警報。

縣府隔45分鐘道歉稱誤發

花縣府昨則在前進協調所直播記者會中對災民致歉，強調已在光復商工設地震儀，未來發警報將以光復地震儀測得五弱為準，會切實檢討改進。

行政院長卓榮泰為花蓮縣府緩頰說，馬太鞍溪堰塞湖水位雖有降低，但仍須持續監測水位變化和地震訊息，「提高警覺並沒有錯」。

堰塞湖蓄水量維持穩定

昨天地震後，經即時影像及無人機空拍勘查結果，天然壩下游兩側深槽有部分土砂崩落，堰塞湖無異常變化，考量下游河道土砂淤積嚴重，仍需清疏、導流及防堵，維持紅色警戒。

目前堰塞湖湖區水位高程一〇二〇公尺、面積十二．六公頃、蓄水量五八五萬噸，是原來量體六．四％，近八日蓄水量維持穩定、變化幅度小。

季連成說明，花蓮縣府昨有邀集各單位及部落代表討論撤離計畫，撤離計畫實施前，會先做兵棋推演，讓部落、縣府、志工及警方、消防人員加入，確認計畫合理可行後，再做實際演練，縣府及災民想法仍需整合，預估兩天之後，由花蓮縣長徐榛蔚核定後實施。

花蓮縣府昨天上午錯發疏散警報，讓災民嚇壞了，縣府對此表達檢討、道歉。 （記者花孟璟攝）

花蓮縣府誤發訊息一覽表

