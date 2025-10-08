為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    選基隆市長？童子瑋未鬆口 點名蔡適應、高嘉瑜、許淑華

    2025/10/08 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    被視為二〇二六基隆市長選舉民進黨熱門人選的基隆市議長童子瑋，昨天接受廣播節目專訪時，被問到是否球來就揮棒（意指黨中央徵召就參選市長）時，委婉地表示自己是現任議長，不適合表態或討論，點名黨內前立委蔡適應、高嘉瑜及台北市議員許淑華，都是基隆優秀的年輕人，也有參選的可能。

    童子瑋被地方視為有挑戰基隆市長謝國樑連任的實力。童子瑋昨天指出，基隆市的政治版圖藍大於綠，加上謝國樑及立委林沛祥都是國民黨籍，因此基隆對民進黨是「艱困選區」，原則上市長參選人採徵召，不管人選是誰，都應該讓市民為之眼睛一亮，有希望帶來城市改變，或是改變現在的亂象。

    此外，童子瑋昨天也拋出拆除崁仔頂漁市旁的三連棟大樓及東岸高架橋的想法，他指出，興建於旭川河上的明德、至善、親民的三連棟大樓，於一九八〇年完工，由於當年興建倉促，生活污水直接排入旭川河，對於環境是一大污染；二〇二四年四月三日地震過後，建物出現多處龜裂。有不少住戶與三連棟的里長支持拆除，市府應編列預算進行拆屋給予住戶補償，並找出公有地興建中繼宅安置住戶，恢復旭川河河岸風景。

    基隆市長謝國樑表示，他目前正與崁仔頂漁商等在日本築地豊洲等地考察未來發展，待回國後將說明相關政策進度。

