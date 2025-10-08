為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    查緝非法日租 北市開罰2127萬

    2025/10/08 05:30 記者孫唯容／台北報導

    從「白晝之夜」、「台北馬拉松」到年底的跨年活動，及多場大型演唱會，台北市政府觀光傳播局因應大量國內外旅客到來，近期加強查緝非法日租，今年截至九月底，已裁處二七七次、罰鍰達二一二七萬元。

    觀傳局指出，近年受裁處的日租套房案件，不少涉案人表示在Airbnb等平台，刊登短期住宿為「居家共享」，不知此行為「在國內屬非法」；觀傳局也曾接獲民眾陳情在網路平台訂了非法日租套房，本來準備住好幾天，因為環境不乾淨，入住當晚就全身皮膚大過敏，只住一晚就退租，更有民眾陳情在非法日租套房住宿，房間裡發現四、五個用過的針頭，倘若被針頭扎到，若遭感染後果不堪設想。

    觀傳局指出，非法日租套房有消防、衛生及公共安全疑慮，若發生火災或意外，將求償無門。

    今年截至九月底，已裁處二七七次、罰鍰達二一二七萬元，因應十月多個連續假期及各式大型演唱會及活動陸續登場，將帶來大批旅遊人潮，將持續加強查察力道；其中，「非法刊登廣告」可處十萬元以上、一五〇萬元以下罰鍰，「非法經營」可罰十萬元以上、二〇〇萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

