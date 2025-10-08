全真瑜珈歇業 北市府挨批消極處理申訴

「全真瑜珈健身」無預警歇業，影響廠商、消費者權益，民進黨立委吳沛憶（前中）、北市議員許淑華（前左二）昨抨擊北市府對民眾申訴消極應對。（記者廖振輝攝）

勞動局︰接獲陳情即依程序展開勞檢 協助申請工資墊償

「全真瑜珈健身」無預警歇業，影響廠商、消費者權益，民進黨立委吳沛憶、北市議員許淑華昨偕受害廠商召開記者會，抨擊台北市政府對民眾申訴消極應對，導致員工權益求助無門；北市勞動局回應，接獲陳情即依程序展開勞動檢查，絕無怠忽不處理，希望透過調解，讓勞工獲得權益的保障，並於十月一日啟動歇業事實認定的程序，協助勞工向勞保局申請工資墊償，解決積欠工資問題。

請繼續往下閱讀...

吳沛憶︰研議更完善預警制度

吳沛憶表示，全真瑜珈公告歇業時未通報地方政府，全台近五百名員工遭解僱，涉及違反「大量解僱勞工保護法」，且目前積欠廠商的款項達兩千萬元，勞動部應主動提供勞工所需訴訟及必要生活費用，並以專案協助、研議更完善的預警制度，並應釐清及查明業者是否蓄意倒閉。

許淑華︰5月就被檢舉拖欠薪資

「這不是單純的倒閉事件，而是涉及詐欺。」許淑華說，全真直到九月還在收取會費，雖然業者到銀行信託二．一億元，但會員求償四億元，等於會員只能拿回半價，其餘由消費者自行吸收，廠商、員工及教練更是拿不到一毛錢。

許淑華說，勞動局早在九月十五日就接獲全真瑜珈拖欠薪資的投訴，卻拖到廿五日才前往調查，因大門深鎖無功而返；事實上，五月就有員工檢舉拖欠薪資，勞動局六月檢查違規屬實，七月曾開罰兩萬元。顯見全真是累犯，北市府錯失良機，讓員工、廠商求償無門。

廠商盼檢警盡快追查全真高層

廠商代表說，政府只保障會員，廠商被積欠幾十萬、幾百萬元「誰要賠償？」全真還揚言說，只要廠商開記者會，尾款一毛錢不給，希望檢警盡快追查全真高層；清潔廠商代表說，四、五月起就被拖欠款項到七月底才還款，更質疑全真的投資者「華控康泰」是香港上市公司，背後是山西省政府投資公司，也是國企，中國稱「兩岸一家親」，卻欺負台灣民眾和廠商。

勞動部勞動關係司科長金士平說，全真員工有五百人，目前約一百多人向地方政府申請調解，並持續增加中；若後續調解不成立，針對工資和資遣費可以透過墊償的機制保障勞工債權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法