北市音圖預算追加43.3億 發包仍流標

音圖總工程費從71.6億元增至114.9億元，首度發包仍流標。（北市文化局提供）

未咎責前朝 簡舒培批就是柯文哲錯誤政策 文化局︰10/22二度開標

台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（簡稱音圖）新建工程，經台北市議會追加工程預算四三．三億元，達到一一四．九億元，並要求市府提出咎責報告送議會備查。報告已送議會卻隻字未提咎責，而追加預算後首度發包再流標，民進黨議員簡舒培痛批「連議會給的題目都改，市府就是不敢對前朝咎責」，並指音圖是前市長柯文哲剛愎自用的錯誤政策，市長蔣萬安難道不能有一點勇氣，為台北市做出正確的方向跟決定，一定要繼續收柯文哲的爛攤子，只為了「藍白合」嗎？

請繼續往下閱讀...

市議會今年六月卅日臨時會通過修正音圖總工程經費，從七一．六億元增加到一一四．九億元，附帶決議「市府應提出音圖決策歷程檢討咎責報告」。文化局日前將檢討報告送議會，隻字未提「咎責」，僅檢討流標原因；文化局指出，代辦的水利處七月十五日上網公告招標，九月卅日截標及開標，僅一家廠商投標而流標；水利處已再次上網公告，預定本月廿二日開標。屆時只要有一家廠商來投標，就有希望決標。

簡舒培批評，「連議會給的題目都改，市府就是不敢對前朝咎責」，認為蔣萬安為了「藍白合」不敢檢視柯文哲留下的所有爛攤子。她說，郝龍斌市長任內，單純要蓋市立圖書館總館，前期評估、細部計畫都做好了，費用約廿八億元；而柯文哲要把市立圖書館跟音樂廳放在一起，就推翻整個規劃。

簡舒培說，柯文哲的剛愎自用、不專業，才有了音圖的計畫；「實在追加太多錢了」，還標不出去，蔣萬安難道不能有一點勇氣嗎？勇敢的為台北市做出正確的方向跟決定，一定要繼續收柯文哲的爛攤子，只為了「藍白合」嗎？

苗博雅︰嚴格控制預算 如期完成

社會民主黨議員苗博雅認為，有人謀不臧才導致音圖經費暴漲、期程延後，議會已充分支持給預算，再發包不出去，實在說不過去。現在最重要的是要嚴格控制預算，如期如質的完成。若繼續發包不出去，顯然是市府在預算評估跟工程規劃上都出現問題，市府必須重新思考必要性跟設計上的問題。

王欣儀︰搞太多年 只盼順利發包

國民黨議員王欣儀提到音圖直嘆氣，「實在搞了太多年了」；說要咎責，很難說是現在的市府、文化局的問題，這中間有太多的過程，包括從一開始的市立圖書館，後來要加一個古典音樂中心，本末倒置變成文化局主導的音圖，搞了十年還沒發包，現在只希望趕快順利發包出去，讓北市有一個像樣的圖書館。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法