新北捷運聯開宅 議員籲租給青年

高房價與高租金讓青年世代背負沉重壓力，新北市議員江怡臻昨在市議會質詢建議，將捷運沿線聯開住宅部分規劃為青年出租住宅，讓青年「住得起、住得穩、住得近」，減輕購屋與通勤負擔。對此，市府城鄉發展局與捷運工程局回應，將研議可行方案。

江怡臻指出，新北捷運目前七線齊發、八線規劃中，沿線有多起聯合開發案，包括三鶯線、土城樹林段及未來的汐東線等，市府除可分回公益設施，也能取得住宅與商辦空間，例如媽祖田站、三峽站、台北大學站及永吉公園站等皆可分回住宅樓層。

江怡臻認為，儘管新北與中央共同推動三．六萬戶社會住宅，但青年居住壓力依然沉重，租金不穩定、房價高漲，社宅供給量仍不足，建議活化聯開宅資源，將部分單元以合理價格出租給青年，降低年輕人的居住負擔。

捷運局長李政安回應，聯開宅為捷運建設自償經費的重要來源，將依償債進度決定住宅出售或出租，對於部分單元做為青年住宅的建議，將研議。

城鄉局長黃國峰說，捷運聯開案具財務自償需求，目前採多元取得模式，包括自行興建、都更分回、容獎捐贈等，提供新北住都中心做包租代管、社宅出租。若財務條件允許，可與住都中心及捷運局合作，評估捷運聯開宅部分做為青年住宅出租的可行性。

