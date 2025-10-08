鶯歌產地開放日 8日起老街周邊登場

新北市陶次瓦代代合作會主辦「鶯歌產地開放日」8日登場。（記者黃政嘉攝）

新北市陶次瓦代代合作會主辦「二〇二五鶯歌產地開放日」，八日起連五天在老街周邊登場，今年以「窯土尚青」為主題，規劃街區導覽、陶藝市集與鶯歌桌宴三大活動，邀民眾走進產地，認識在地產業。鶯歌花紙轉印大廠「新太源」第二代王婷乙盼藉活動活絡地方產業發展，讓鶯歌文化再被看見。

10、11日辦桌宴 餐具可帶走

陶次瓦代代合作會監事王婷乙說，今天起至十二日的街區導覽，集結在地陶瓷、酒、磁磚廠業者，規劃九條見學主題路線，導覽點新旺集瓷品牌總監吳佳樺說，公司承接客製化商品，三年多前成立小型工廠，高技術門檻的自己做，其他外包給在地鶯歌廠，建立上、下游關係，「鶯歌製造」是很有價值的事，活動將帶領民眾進工廠體驗陶瓷製程。

王婷乙表示，十日、十一日的鶯歌桌宴在新太源藝術工坊進行，今年邀請彰化北斗總鋪師阿芳師團隊掌廚，同樣經過百年傳承，桌宴盛裝食物的碗盤、湯匙，都是因應「窯土尚青」開發的限定餐具，民眾用餐完畢可帶走。街區導覽、鶯歌桌宴需在「鶯歌產地開放日」活動網站報名。

陶藝市集 台日工藝品牌結合

陶藝市集採自由參觀，十日至十二日早上十點到下午五點在鶯歌國小古窯旁進行，集結在地工藝品牌、餐飲業，以及日本笠間燒、益子陶器日本產地品牌，現場舉辦工作坊；十二日上午十點與笠間燒、益子陶器舉行台日座談，進行產地交流。

另外，有遊客提及假日到鶯歌陶瓷老街覺得人潮冷清。王婷乙說，「街上沒看到人潮是蠻合理的事」，老街人潮多是下午出現，大家到鶯歌做陶瓷需要花一、二個小時；吳佳樺認為，鶯歌老街平日遊客比較少，以買陶瓷、禮品的目的性消費為主，假日人潮以下午二點至四點最多。

「二〇二五鶯歌產地開放日」將在老街周邊登場。（記者黃政嘉攝）

