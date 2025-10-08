光復棒球隊復原 職棒大聯盟將協助

中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌（左）關心光復國中棒球場受災情形。（記者王錦義攝）

花蓮光復國中孕育周思齊、曹錦輝、高國輝等職棒好手，這次球場因為洪災全毀，球員的裝備全部泡湯，中華職棒大聯盟會長、立法委員蔡其昌昨前往關心，希望盡速重建球場，他表示，政府預算無法支出的部份由聯盟協助，同時在企業支持下，贈送新球衣、裝備袋及一百個手套。

蔡其昌說，從車站沿路走到學校，看到相當嚴重的災情，棒球場若沒有校長指出位置，完全認不出來，他與教育部、運動部聯繫，了解政府能先協助做一部份，由於不能公開勸募，將設法透過聯盟的預算、私下募集等管道，先捐助光復國中四十萬元、光復國小卅萬元，並提供一百個手套協助訓練。

請繼續往下閱讀...

有企業捐贈球員一套新球衣以及設備球袋等，蔡其昌表示，光復國小、國中做為台灣棒球的訓練基地，培養無數棒球好手，球迷都很關心、也想要幫忙，因為不能公開勸募，聯盟將把學校的需求透過網路平台告訴社會大眾，希望能幫助光復趕快恢復既有的生活。

光復國中校長黃建榮指出，學校估計損失超過一億元，包括田徑場、足球場、棒球場、籃球場、體育館地板都損毀，恢復原狀至少需要一年，棒球隊的設備全部被洪水沖走或泡水，像發球機、球具、訓練設備等全沒了，校內棒球隊的訓練，規劃向鄰近的太巴塱國小、瑞穗國中尋求支援，由教練帶球隊移地訓練。

