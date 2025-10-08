中埔忠全橋封閉 地主無償供地闢便道

嘉義縣中埔鄉忠全橋旁張姓地主無償提供土地開闢便道。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣中埔鄉石硦村「忠全橋」因丹娜絲颱風、〇七二八豪雨致基座掏空成為危橋而封閉，封橋後石硦村南勢埔居民進出需繞行產業道路，但路狹坡陡，已發生多起騎機車摔傷事故；中埔鄉長李碧雲進行協調，由張姓地主無償提供用地開闢便道，公所請包商鋪設簡易路面，日前完成，大幅縮短通行時間。

車程從20分鐘縮短為5分鐘

忠全橋受颱風、豪雨影響，橋墩基礎嚴重受損，且因連續降雨，橋梁基座掏空、橋面彎曲，有塌陷危機，縣府九月十一日發布封橋公告，呼籲民眾勿穿越危橋；縣府建設處長郭良江表示，忠全橋重建經費預估需四千八百多萬元，已提報丹娜絲颱風災害復建計畫，目前正由中央審查，核定後預計明年可動工興建。

南勢埔當地居民說，忠全橋封閉後，必須繞道頂埔產業道路，但產業道路狹小、坡度陡，村民騎機車常摔倒受傷，且仍須耗費二十分鐘，部分居民寧願冒險穿越忠全橋，險象環生。

李碧雲表示，忠全橋封閉後，公所拜會張姓地主請其提供土地開闢替代道路，經溝通後獲同意無償提供便道用地；該便道長約七百公尺，寬四公尺多，已在日前完成簡易鋪設，目前居民從便道沿著忠全橋旁的防汛道路到石楠橋，出入車程縮短為五分鐘，大幅縮短時間，也較安全。

