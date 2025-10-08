全運會18日虎尾登場 4路線免費接駁

2025全國運動會18日開幕式有武術演出。（記者李文德攝）

估1.5萬人湧進 田徑場周邊道路封閉管制

二〇二五全國運動會本月十八至廿三日雲林縣登場，十八日開幕典禮有千人土風舞、武術等表演，接著選手之夜，縣府表示，預估開幕日將湧一．五萬人，當天規劃道路封閉管制、停車位，更有四條免費接駁路線，總計一百卅輛巴士載運，讓民眾交通順暢。

開幕典禮有千人土風舞、武術等表演

縣府教育處長邱孝文說，開幕將有千人土風舞、武術、街舞、夜光龍等表演，都是在地團體演出，呈現出雲林特色，此外更有眾星雲集的選手之夜接棒開唱，賽事主場館在虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場，十八至廿一日設有市集，逾百家知名店家齊聚，讓民眾享用美食。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，十八日估有一．五萬人湧入虎尾高鐵特區，是賽程期間的交通高峰，規劃田徑場周邊道路採取封閉管制，考量當地住戶通行將發放通行證，若未領證居民，可出示證件給管制人員查看，另外有逾兩千格汽車、一千八百格機車免費停車位，還有收費停車場圍繞周邊，讓民眾停放。

18至21日市集 可品嘗逾百店家美食

汪令堯說，為讓民眾方便到達主場地，在斗六車站、斗南車站後站、高鐵區P5、P6停車場，共四條免費接駁車路線，從下午二時起，每廿分鐘一班次，準備一百卅輛接駁車，將視現場人潮機動增開班次，相關交通措施會滾動調整，相關資訊可上官網查詢。

縣長張麗善表示，雲林暌違廿年再度接下主辦全運會重任，縣府團隊全力投入籌備，縣府局處首長即日至十七日茹素，為全運會祈福，希望在賽程中可以提供選手、裁判和教練最完整的服務，感受雲林熱情。

