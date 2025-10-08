《串連安定、安南及南科》 重建完工 鹽水溪排水三號橋通車

原台南市鹽水溪排水三號橋打造迄今已卅六年，相當老舊，且高度不足，容易積淹，中央與地方合作，投入逾八千萬元重建，歷時一年就已完工，進度順利，拓寬也加長，有效串連安定、安南以及南科等的周邊路網，方便居民通勤與產業運輸，昨天熱鬧啟用。

通車典禮由台南市長黃偉哲主持，帶領各界慶祝新建的鹽水溪排水三號橋落成，大洲、豐華等里的地方耆老也應邀出席，一起巡禮，相當熱鬧；他指出，水利署第六河川分署補助逾半經費，加上市府投入配合款，順利改建，新橋長五十六公尺、寬十公尺，啟用後，將提升通勤便利與產業運輸效率，增進區域發展動能。

黃偉哲說，鹽水溪排水三號橋是新市區連結安南、安定，以及南科周邊的重要幹道，由於年久失修，影響安全與發展，爭取經費，推動改建，採單跨箱型鋼梁設計，沒有落柱，不會對通洪斷面造成阻礙，護欄以馬賽克磁磚拼貼，融入當地特產白蓮霧的圖樣，還有自行車的意象，美觀又安全。

六河分署副分署長吳宗寶說，鹽水溪排水三號橋是當地交通提升的重要里程碑，克服地形、天候等困難，順利完工，降低淹水風險，讓鄉親回家之路更有安全性，堪稱中央與市府緊密合作、推動公共工程的成功範例。

