台南規劃4年22億 明年生生有平板

台南市規劃未來四年挹注廿二億，啟動「生生有平板」。（台南市教育局提供）

智慧城市能量延伸至校園 全市平板使用率已達95％

數位學習再升級！台南市政府昨日宣布將延續推動中小學「數位學習精進方案」，規劃於明年至二〇二九年投入廿二億元，從「每生配平板」、「應用AI提升學習成效」到「強化數位學習環境」三大主軸出發，全力打造「生生有平板與智慧學習」的教育新時代。

「因材網」使用率 全國最高

市府已把智慧城市能量延伸至校園，自籌經費完成「班班有大電視」建置，讓教學環境全面升級。教育局長鄭新輝表示，台南自二〇二二年起配合教育部推動「一人一平板」計畫，四年來，全市平板使用率達九十五％、教師數位培訓完成九十六％，「因材網」學習平台使用率更高居全國第一。

過去教育部「生生用平板」政策主要補助偏鄉學校，南市約有一六〇校，每名學生一人一平板；非偏遠學校則採「平均六班配一班載具的數量」。隨著政策邁入新階段，明年起將全面啟動「生生有平板」。鄭新輝表示，在市長支持下，規劃明年至二〇二九年挹注廿二億元，以補足剩餘學校數量，真正落實「每人一平板」。

國英數檢測通過率平均高2成

教育局指出，學生若每週使用數位學習平台超過四小時，在國語、英語、數學等科表現明顯優於未使用學生。以台南最新學力檢測為例，每週使用「因材網」四小時以上的學生，在三科通過率平均高出未使用者廿％以上，證明數位學習確實能有效補強基礎學力。教育局強調，未來將持續更新平板與網路設備，並運用教育大數據協助教師與家長掌握學生學習狀況，讓AI與科技成為提升學力的好幫手。

結合教育數位化與城市發展

市長黃偉哲表示，隨著「大南方新矽谷推動方案」啟動，台南不僅是AI與半導體產業重鎮，也將教育數位化與城市發展緊密結合。一一四學年度啟用的沙崙國際高中，更是培育AI時代國際化人才的重要基地，讓台南從產業到教育都與未來接軌。

