明年擬採購20萬劑加強型流感疫苗

疾管署署長羅一鈞昨指出，已將「加強型流感疫苗」列為明年度疫苗政策重點。（記者邱芷柔攝）

羅一鈞曝優先接種對象

疾管署署長羅一鈞昨指出，已將「加強型流感疫苗」列為明年度疫苗政策重點，規劃導入二十萬劑，優先供六十五歲以上長照安養機構住民施打，同時也將加碼接種處置費，若預算通過，六歲以下幼兒每劑補助將從一〇〇元翻倍為二〇〇元，其餘年齡層則從一〇〇元調高至一五〇元。

羅一鈞說，疾管署去年已委託醫藥品查驗中心做成本效益評估，今年三月ACIP會議也決議將加強型流感疫苗列為新疫苗政策優先項目，依「傳染病防治法」規定，經評估具成本效益並獲ACIP通過者，可於次年度編列預算。

請繼續往下閱讀...

若全面將長者流感疫苗升級為加強型，經費將從十二億元增至二十一億元，暴增九億元。羅一鈞說，明年將先小規模導入試辦，預計投入六九〇〇萬元，採購約二十萬劑加強型疫苗，經費由疫苗基金結餘支應。他補充，預算編列後將待立法院審議支持，疾管署也會持續向行政院爭取更多疫苗基金挹注，並依菸捐收入狀況，爭取提高分配比例，盼讓疫苗政策順利推動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法