    首頁 > 生活

    公費流感疫苗明年「升級」有望！

    2025/10/08 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    疾管署署長羅一鈞（右起）、民進黨立委林月琴、王正旭、感染症醫學會理事長張峰義及國民黨立委李彥秀等人舉行記者會，支持免疫加強型流感疫苗納入公費。（記者廖振輝攝）

    疾管署署長羅一鈞（右起）、民進黨立委林月琴、王正旭、感染症醫學會理事長張峰義及國民黨立委李彥秀等人舉行記者會，支持免疫加強型流感疫苗納入公費。（記者廖振輝攝）

    立委跨黨派挺「免疫加強型流感疫苗」納公費

    公費流感疫苗明年有望「升級」！台灣感染症醫學會昨天與朝野立委共同召開記者會，力挺將「免疫加強型流感疫苗」納入公費接種，強化長輩防護力，疾管署署長羅一鈞也證實，明年度已編列二十萬劑預算，規劃率先讓長照機構長者施打加強型流感疫苗。

    公費流感疫苗於每年十月開打，六十五歲以上長者等高風險族群皆為首波對象，不過現行疫苗對一般成年人保護力足夠，而長者因「免疫老化」，接種後抗體反應較差，防護效益相對不足。

    感染症醫學會理事長張峰義指出，國際研究與實證數據顯示，加強型流感疫苗能有效降低長者感染、住院與死亡風險；我國ACIP（傳染病防治諮詢會預防接種組）今年三月也決議，建議疾管署將其納入公費施打。

    民進黨立委林月琴引用美國研究指出，高劑量疫苗接種者在A型流感流行期三十天內死亡率比標準劑量者低三十六％，美國CDC也建議六十五歲以上族群優先接種。她說，台灣幼兒疫苗接種率逾九成，但長者不到五成，遠低於WHO建議的七十五％，應加強宣導與建立國人對疫苗的信任。

    國民黨立委李彥秀表示，國內流感重症患者中，六十五歲以上長者占五十％以上，死亡率更達六十三％，顯示防護力明顯不足。她強調，提供更有效的疫苗給長輩是跨黨派共識，主管機關應避免因為經費不足而限縮施打對象，若資源有限，也應優先保障長照機構等風險最高的族群。

    民進黨立委王正旭提醒，疫情解封後，民眾防疫意識下降，長者更應儘早接種；若能導入加強型疫苗，不僅能減少重症，也能降低醫療體系負擔。

    民進黨立委蘇巧慧辦公室主任王偉任提到，提升疫苗保護力除了導入新型疫苗，也應加強基層醫護誘因與補助，讓更多院所願意投入接種服務。

