竹市明年發放愛老津貼 每人1萬元

竹市府規劃明年發放愛老津貼，每人1萬元。（市府提供）

新竹市政府為擴大照顧長輩服務，讓因設籍時間門檻無法領取安老津貼的長輩安心樂居，將規劃於明年發放愛老津貼每人一萬元。然而這一萬元還設有排富條款，包含個人所得總額不能超過五十萬元、個人不動產不得超過五百萬元。

設籍滿65歲 且實際居住10年以上

市府表示，截至八月竹市老年人口突破七萬人，占全市人口約一成五。隨著高齡化社會來臨，市府除了持續讓敬老卡更好用、續發安老津貼及重陽敬老禮金、推廣共餐據點服務及提供免費假牙補助、帶狀皰疹疫苗補助外，為擴大照顧因設籍時間門檻而無法領取安老津貼的長輩經濟安全感，明年規劃將在訂定排富機制下，針對符合資格的長輩每人一次發放一萬元的愛老津貼。

已領安老津貼 不能重複領愛老津貼

社會處表示，目前規劃中的愛老津貼，將提供年滿六十五歲且截至申請日當日已連續設籍，並實際居住竹市十年以上的長者，每人發放一萬元，但已領取竹市安老津貼的長輩，則不能重複領取愛老津貼。

有老農漁津貼、榮民就養給與 也不能領

社會處表示，安老津貼是民國九十八年一月一日以前設籍於新竹市的長者，每月發放三千元，而愛老津貼則是預計每年發放一次一萬元。

社會處補充，為兼顧財政及照顧經濟困難的長輩，並且讓資源公平合理運用，規劃中的愛老津貼將設有排富條款，包含個人所得（經稅捐稽徵機關核定）總額不能超過合計五十萬元以上，以及個人不動產（土地及房屋）不得超過合計五百萬元以上。此外，領有老農漁津貼、榮民就養給與及軍公教退休金者亦無法領取。

社會處說明，愛老津貼的申請及相關作業期程，目前正在研擬細部作法中，所需經費已列入明年度預算並送交新竹市議會審議，盼市議會支持。社會處表示，俟預算通過並完成相關行政程序後，會將申請方式及注意事項等規定公告。

