    首頁 > 生活

    龍潭三坑茭遊趣 體驗採茭白筍

    2025/10/08 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園市副市長蘇俊賓（右三）等人換上青蛙裝下田收割熟成的茭白筍。 （記者李容萍攝）

    桃園市龍潭區三坑茭白筍種植面積達十六公頃，年產量約八萬八千公斤，有「美人腿」美名。桃園市農業局、龍潭區公所、三坑水鄉休閒農業發展協會十月辦理「三坑水鄉茭遊趣」活動，十至十二日在石管局大草坪、十八至十九日在三坑自然生態公園登場。

    桃市副市長蘇俊賓昨身穿青蛙裝下田體驗收割茭白筍，他表示，龍潭三坑地區擁有優質水源、肥沃土壤與精湛農業技術，加上特有的「赤殼種」，造就三坑茭白筍的高品質，當地農民長年堅持無農藥、有機生態栽培，充分展現地方農業智慧與對土地的友善；桃園近年積極推動食農教育，將在地優質食材納入校園營養午餐，讓孩子從小就能吃當季、食在地，了解桃園農業的價值，培養珍惜食材、守護環境的觀念。

    農業局長陳冠義說，「三坑水鄉茭遊趣」已成為地方指標性農業盛會，今年活動自十日至十九日舉行，橫跨兩個週末，結合客家文化特色的「千人擂茶」、茭白筍料理DIY與農遊體驗，讓民眾一次滿足採筍、品筍、玩筍的樂趣。

