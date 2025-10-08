為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    餐飲油煙擾民 桃園改善率達7成

    2025/10/08 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市環保局祭出「食在淨煙—餐飲油煙陳情減量精進專案」，針對餐飲業者加強稽查。 （環保局提供）

    桃市環保局祭出「食在淨煙—餐飲油煙陳情減量精進專案」，針對餐飲業者加強稽查。 （環保局提供）

    今年117家業者屢遭陳情 87家完成防制設備安裝獲得改善

    餐飲業油煙問題擾人，民眾檢舉不斷，桃園市政府環保局今年起祭出「食在淨煙—餐飲油煙陳情減量精進專案」加強稽查，今年全市一一七家油煙屢遭陳情「常客」，已有八十七家完成防制設備安裝獲得改善，改善率達七成，另有七家因改善不積極被開罰。

    7家因改善不積極被開罰

    環保局表示，油煙是民眾最直接感受的環境污染之一，經常接獲民眾反映一開窗就是油煙味，該局於今年一月起推動餐飲油煙陳情減量精進專案，針對餐飲業長期影響空氣品質的油煙問題，以「三不一沒有」，不裝設、不開機、不維護、無效能為查核重點，並結合技術輔導、稽查與法規管理，要求業者從設備安裝到後續維護一併落實。

    環保局長顏己喨表示，統計今年一月至九月底，全市一一七家曾因油煙屢遭陳情的餐飲業者中，已有八十七家完成防制設備安裝或改善，改善率達七成，另卅家持續列管追蹤中，其中七家因改善不積極已被告發開罰。

    處5千以上5萬元以下罰鍰

    環保局說，經常遭陳情的餐飲業者以店面型居多，被告發的七家業者皆違反桃園市餐飲業空氣污染防制設施設置管理自治條例第五條，並依第六條經限期改善，屆期仍未完成改善者，處新臺幣五千元以上五萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改善為止，初次大多都開罰五千元。

    顏己喨表示，要求店家安裝靜電集塵器、活性碳過濾或UV除味系統只是第一步，更重要的是確保設備能持續有效運作，專案以輔導為主，透過技術輔導與限期改善，讓業者與居民雙贏，而非一味開罰卻未實質改善。

    環保局表示，今年專案已協助八十七家業者改善，許多社區也不再出現投訴聲音，像是桃園區一家早餐店原本油煙直接排入鄰宅，過去每月平均會有二至三件投訴，業者加裝UV除味設備並調整排放口後，近半年未再接獲檢舉；中壢區某便當店自主加裝觸媒系統後，油煙改善獲社區居民肯定；楊梅區一家水餃店、桃園一家碳烤店則因設備缺乏維護導致油煙外洩，在落實維護運作後投訴量已大幅減少。

