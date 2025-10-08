頭份伴手禮票選 「博士蜂語」奪金獎

頭份市票選十大伴手禮，綠光養蜂場—博士蜂語的產品奪下金獎。 （記者蔡政珉攝）

頭份市公所接受行政院文化部、苗栗縣政府指導，主辦的「頭其所好—二〇二五旅伴有禮十大伴手禮徵選×頭份創意遊程設計」票選活動，經過網路票選與實體公民審議後昨揭曉結果，其中伴手禮金獎由「綠光養蜂場—博士蜂語」奪下；頭份市長羅雪珠則說，票選活動不只是比賽，更是市民共同參與、共同決定「頭份代表性」的行動。

頭份市公所公布十大伴手禮票選結果，金獎：綠光養蜂場—博士蜂語；銀獎：森隆養蜂園—歐蜜呀給、黃採雲—銀絲卷，銅獎：河背庒農園—用艾傳情、頭農小舖—頭份黑豆醬油；優勝獎：丘森茶室—貓奉茶禮盒、Rosebud小口一點—達克瓦茲、頭農小舖—竳線—頭份黑豆豆腐乳、日新茶園—酸柑茶茶禮盒、黃採雲—戚風蛋糕。

頭份創意遊程設計比賽，最佳遊程設計獎：溫淑宜的炸彈土地公文化志工隊—田寮庄文化走讀；在地共創獎：河背庒農園的跈耕種人遶河背、黃採雲的文化、美食、自然之旅；人氣故事獎：中央路人本行旅隊的中央路人本慢行日×走在人行道上，認識一座城市。

