高雄電影節 手繪看板特展搶先看

高雄市電影館推出《畫雄影：港都扛棒仔》特展，余清榮、江文兟等多位資深畫師齊聚一堂，分享昔日手繪電影看板的有趣記憶。（記者蘇福男攝）

高雄電影節十月十日將登場，高市電影館昨率先推出《畫雄影：港都扛棒仔》特展，余清榮、江文兟等多位資深畫師齊聚一堂，分享昔日手繪電影看板的記憶。

電影館表示，高雄的戲院娛樂起源於日本時代，電影看板的繪製亦相應而生，早期電影業者會商請學校圖畫科老師協助繪製，後來才有專門承作的商家，二戰後初期高雄各家戲院均聘有專屬畫師繪製看板，甚至特別提供畫房空間。

當時首輪大戲院十分注重看板繪製，大舞台和亞洲戲院還特地從台北聘來畫師，一九六〇年代還出現「光復林仔、亞洲周仔、國際大張、大舞台小張、華僑阿進」知名畫師的說法。

一九七〇年代末上映片量激增，是電影看板最興盛的時代，隨著電腦輸出逐漸普及，傳統手繪看板陸續遭淘汰，二〇一一年和春影城畫師結束工作，看板繪製技藝退出舞台。

高雄電影館《畫雄影：港都扛棒仔》特展邀集許叁陸、余清榮、江文兟、陳皆宏、茅集朗、林純用等資深畫師，分享手繪電影看板的珍貴記憶，內容涵蓋「戲院與看板」、「高雄看板畫師簡介」、「畫家工作環境」及「電影看板軼事」等單元。

