陳其邁施政報告 以科技帶動產業轉型

高雄市長陳其邁昨向市議會提出施政報告，指其施政首要目標是以智慧科技帶動產業轉型。（記者李惠洲攝）

強調從台積電P1廠出發 串聯南高屏 將成全球最大半導體生態系

高雄市長陳其邁昨天向市議會提出施政報告，提及執政的首要目標是以智慧科技帶動產業轉型，其中台積電P1廠今年第四季將營運，未來串聯南高屏將成全球最大的半導體生態系，同時也將打造高雄AI智慧城市、亞灣區企業旗艦中心聚落等。

加上供應鏈 可提供六萬工作機會

陳其邁指出，台積電P1廠去年十一月底啟動裝機作業，預計今年第四季營運，P2至P5廠皆按預定時程推進，未來五座廠加上周邊供應鏈廠商等，共可提供六萬個工作機會，是高雄城市轉型新的里程碑，未來串聯嘉義先進封裝、台南五奈米和三奈米、高雄二奈米及屏東先進材料園區，將是全球最大的半導體生態系。

打造亞灣區企業旗艦中心聚落

此外，高雄迎接 AI 2.0，亞灣將成企業旗艦中心聚落，有完整的AI產業生態系，包括鴻海與輝達合建算力中心、AMD 高雄辦公室、亞灣2.0 AIOT生態系發展基地暨研發中心等；另也將投入一百三十二億元成立全台首座國家重點領域校際研教園區培育人才。

藍軍質疑土方處理 陳︰增訂罰則

國民黨團昨天針對美濃大峽谷、大樹光電場、馬頭山掩埋場提出質詢，嘲諷是高雄三大奇景，批陳其邁「做沒半步？只會震怒！」；陳其邁答覆土方處理提出地方修正自治條例增訂GPS罰責，全程流向管控、究責和加嚴管制，並建議中央修法明訂土石採取法刑責，才能遏止不法。

批財劃法不公 綠籲藍同心為高雄

民進黨團則針對在野黨修正財劃法表達不公平，高雄統籌分配稅款雖從五百億元增加至七百五十八億元，卻導致中央補助少了四百三十二億元，實際短少一百七十四億元，讓高雄陷入「表面加錢、實際斷糧」的困境，呼籲國民黨議員應與高雄站在同一陣線，共同向立法院長韓國瑜表達南部城市的訴求。

