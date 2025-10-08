為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    靈媒與她們的產地專書發表 爭取文資身分

    2025/10/08 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    配合「靈媒與她們的產地」專書出版，製作的44張卡牌。（記者羅欣貞攝）

    靈媒在原住民部落的靈性生命中扮演不可或缺的角色，卻面臨傳承斷層危機，屏東縣政府四月起在屏菸1936文化基地舉辦「靈媒與她們的產地」屏東縣靈媒文化特展，因受到好評與關注，特別將四十四位靈媒的生命故事集結成冊，昨發表「靈媒與她們的產地」專書。

    屏縣府收錄44人檔案

    縣長周春米表示，屏菸原民館展出靈媒特展期間，感謝參覽的靈媒們願意將生命經歷分享給社會大眾，充分感受到她們守護部落、服務族人的能量，為延續珍貴文化，透過書籍與文字的保存，能使文化得以長久流傳，未來縣府將把靈媒文化推向國際，與全世界分享。

    擔任靈媒四年多、來自來義鄉來義村的劉雪鳳表示，靈媒的語言不僅是人與人之間的交流，更包含與靈界的溝通，因此在學習與傳承過程中相當艱辛，出版專書非常有意義，每個部落文化與故事都不一樣，希望透過文字記錄讓更多人認識靈媒文化。

    傳承族人信仰與智慧

    縣府原民處表示，「靈媒與她們的產地」專書，收錄四十四位靈媒的生命故事，保存展覽圖文與課程紀錄，它不只是一本書，更是一部靈媒文化的珍貴檔案，承載著族人世代的信仰與智慧，配合專書出版，特別推出四十四張卡牌，將祖靈的祝福帶進日常，隨時為人們送上心靈慰藉。

    立委伍麗華表示，盼爭取賦予靈媒國家層級的文資身份，有了認證後就有薪傳制度，讓文化傳承有更緊密的連結。

    原民處說，靈媒是族人心靈的依靠，她們以苦行、信念與生命歷練，走過艱辛崎嶇的道路，成為部落與祖靈之間的橋樑；靈媒文化特展展至十月十九日，專書可於屏東總圖書館借閱。

    「靈媒與她們的產地」專書昨天發表，族人齊聚一堂。（記者羅欣貞攝）

