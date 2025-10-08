《彰化》台灣設計展 「行動故事車」遭封殺惹議

台灣設計展首度移師彰化，預計雙十國慶日全面登場，而彰化主展場之一的中興莊眷村園區，將變身為以在地青年品牌為核心的「人人百貨」，但眷二代組成協進會推出的「行動故事車」，卻遭到彰化縣政府青年發展處封殺，最後只能向彰化市公所爭取路權，讓故事車能向參觀民眾免費介紹中興莊歷史。

青發處長︰調性不合

彰化縣政府青發處長陳柏村表示，該協進會沒有申請，行動故事車的質感、調性也與策展的「人人百貨」不合，所有入展館的年輕業者都是經過評選才能登場。

文化局指出，中興莊故事館受到六月到八月連續降雨影響等天候因素影響施工進度，正積極要求施工單位加派人力，全力趕工中，務求在確保品質與安全的前提下，儘速完成相關工程。

彰化縣中興莊眷村人文協進會總幹事楊秋蘋強調，原本是要在今年十月入駐故事館，但因為工程延宕，才無法成行；為了讓更多人認識中興莊的眷村文史，才會想要透過行動車，由志工來免費導覽，讓參觀的民眾不只看設計展，也能知道中興裝的故事。

由於行動車無法在設計展期間進駐中興莊，楊秋蘋已向彰化市公所申請路權，行動車將停在中興莊入口道路旁，進行文史導覽。

