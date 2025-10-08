為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    移居集集領5千 首月入籍118人

    2025/10/08 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    南投集集鎮近年人口跌破萬人，集集鎮公所九月推出「Long Stay移居禮金」專案，只要入籍就可獲得五千元，統計九月共遷入一一八人，人口數來到九六八四人，較八月增加九十一人，若持續推進，明年元月有望重返「萬人鎮」，公所表示，將持續觀察人口變化，也盼外界認識集集宜居環境，提振產業與觀光發展。

    集集近年因為出生下滑與人口老化、外移，人口自二〇二三年下探跌破萬人，公所為提振地方經濟，九月起推出移居禮金，只要到明年五月底遷入戶籍，或初設籍於集集，並在明年八月底仍在籍，就可獲得五千元，盼重返萬人大關，惟此舉也被質疑是撒錢救人口，透過守住萬人大關，以保住目前既有的十一席鎮代席次。

    明年有望重返「萬人鎮」

    集集鎮長吳大村表示，集集環境優美、交通便利非常宜居，吸引不少退休族居住，為讓集集持續發展，盼能維持一定規模人口數，才有助地方向中央爭取經費，也能藉此讓外界更認識集集，願意造訪進而提振觀光。

    公所說，九月遷入一一八人、遷出十九人，再計入死亡與出生數的差額，集集從上月九五九三人增加九十一人來到九六八四人，若依此進度，可望到明年元月就破萬人，後續會持續觀察，並適時宣傳移居專案，以帶動小鎮人口與發展。

