南投國慶焰火 規劃逾8千停車位

南投建縣以來首辦國慶焰火，將於10日晚間8點舉行，縣府在中興新村舊監理站等地規劃機車停車位。（記者張協昇攝）

南投建縣以來首辦國慶焰火，將於十日晚間八點舉行，縣府除規劃六二八九個小型車停車位，也在南投市華陽路西側、振興堤防及中興新村舊監理站三個地方規劃機車停車區，可停放二千輛機車，方便機車族欣賞焰火。

縣政府指出，國慶焰火將於國慶日晚間八點起至八點十四分，於南投市貓羅畔施放，設於南投縣會展中心的主會場周邊道路，中午十二點起將實施交通管制，進入活動會場或焰火觀賞區需搭乘接駁車至接駁點後徒步進入。另為減少壅塞，國三南投交流道國慶日中午十二點起也將封閉，請改道至中興及名間交流道，散場時若遇回堵，將實施間歇性管制改道。

縣府並於草屯環鴻安輪廠與草鞋墩觀光夜市、名間豬事文化園區與欣美園區、南投市南崗工業區與中興新村規劃六處大型停車場，提供接駁車將民眾接駁至會場周邊接駁點。

至於機車停車位有三處，包括南投市華陽路西側可停放一千輛機車、國道三號下方振興堤防可停放九百輛機車，以及中興新村舊監理站可停放一百輛機車。

