梨山觀光 奪全球百大目的地故事獎

參山處為振興梨山觀光，加強推廣當地部落無形文化傳承。 （參山處提供）

交通部觀光署參山國家風景區管理處為了振興梨山觀光，多年來在梨山投入建設及舉辦大型活動、並啟動產業輔導計畫，日前在法國奧克西塔尼（Occitanie）舉行的全球綠色目的地年會（Global Green Destinations Day Conference），以「梨山海拔兩千的永續力」在卅八國、一八〇多個目的地參賽中，獲選「目的地管理」類的「全球百大目的地故事獎」，讓世界看見台灣梨山。

參山處長曹忠猷說，綠色目的地永續實踐故事獲選不僅是肯定對生態保育、文化保存的努力，更是永續治理、公私協力、社區參與等面向深耕有成的象徵。

參山處辦活動、輔導產業

他指出，「梨山海拔兩千的永續力」克服偏遠高山原鄉旅宿合法化不易的重重困難，參山處組建專業領域人士諮詢團隊，輔導卅七家業者，成功推動環山部落的「屋頂上天空」和松茂部落的「梨山春發農園」等二家業者取得民宿登記證；其中「屋頂上天空」在去年更從全台一七〇〇家民宿中脫穎而出，勇奪「台灣好客民宿金質獎」殊榮。

此外，參山處並與在地業者合作，以「梨享森活」為品牌，推出「谷中作樂」及「梨不開你」二大主題遊程，並先後修護梨山賓館、梨山耶穌堂，舉辦「山谷燈光節」等大型活動，帶動觀光人潮。

