為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中國中小學生獎懲辦法 挨批「抄中央版」

    2025/10/08 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市訂定國小及國中學生獎懲辦法，七日送議會法規委員會審議。（記者蘇孟娟攝）

    台中市訂定國小及國中學生獎懲辦法，七日送議會法規委員會審議。（記者蘇孟娟攝）

    台中市訂定國小及國中學生獎懲辦法，七日送議會法規委員會審議，遭議員質疑根本只拿中央訂定的獎懲準則「複製貼上」，且未經民主程序廣徵意見，辦法「閉門造車」，有議員一度揚言退回；教育局強調，辦法有公告徵詢意見，且部分與中央準則不同，法規委員會最後同意備查，但要求補足民主程序。

    此外，民政局修正「台中市殯葬設施及殯葬服務業查核評鑑及獎勵辦法」，議員陳俞融質疑，刪除被評鑑乙、丙、丁等的資訊，恐縱容不良業者，更讓民眾恐踩雷；民政局指出，辦法加強鼓勵「優等」外，也會嚴格要求業者改善，通過複檢的才會公告列「備查」，讓民眾選擇有所參考。

    議員︰未經民主程序 直接複製貼上

    市議員江肇國質疑台中市訂學生獎懲辦法並未廣徵包括教師、家長及學生意見，不符民主程序；市議員朱元宏也認為教育局「閉門造車」，未來出現爭議也徒增困擾。

    市議員李中更質疑，台中市的辦法只是抄中央準則，乾脆拿教育部版本讓各校執行就好；市議員黃守達說，台中發生過不少不當管教事件，教育局未廣徵意見，只拿中央辦法「複製貼上」，太便宜行事。

    江肇國強調，台中市辦法抄中央，已可預見未來學校也將抄教育局的法以免出錯，「全部照抄的辦法有什麼好審的」。

    教局︰徵詢校長協會 草案也有公告

    教育局指出，有徵詢過校長協會提供意見，且草案也有公告廣徵意見，另辦法中有依學校規模不同訂出學校獎懲會、獎管會委員人數，跟中央不盡相同。

    法規委員會召集人、議員黃馨慧裁示，學生獎懲辦法予以備查，但教育局須參考議員建議，補足民主程序廣納意見。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播