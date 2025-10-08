台中國中小學生獎懲辦法 挨批「抄中央版」

台中市訂定國小及國中學生獎懲辦法，七日送議會法規委員會審議。（記者蘇孟娟攝）

台中市訂定國小及國中學生獎懲辦法，七日送議會法規委員會審議，遭議員質疑根本只拿中央訂定的獎懲準則「複製貼上」，且未經民主程序廣徵意見，辦法「閉門造車」，有議員一度揚言退回；教育局強調，辦法有公告徵詢意見，且部分與中央準則不同，法規委員會最後同意備查，但要求補足民主程序。

此外，民政局修正「台中市殯葬設施及殯葬服務業查核評鑑及獎勵辦法」，議員陳俞融質疑，刪除被評鑑乙、丙、丁等的資訊，恐縱容不良業者，更讓民眾恐踩雷；民政局指出，辦法加強鼓勵「優等」外，也會嚴格要求業者改善，通過複檢的才會公告列「備查」，讓民眾選擇有所參考。

請繼續往下閱讀...

議員︰未經民主程序 直接複製貼上

市議員江肇國質疑台中市訂學生獎懲辦法並未廣徵包括教師、家長及學生意見，不符民主程序；市議員朱元宏也認為教育局「閉門造車」，未來出現爭議也徒增困擾。

市議員李中更質疑，台中市的辦法只是抄中央準則，乾脆拿教育部版本讓各校執行就好；市議員黃守達說，台中發生過不少不當管教事件，教育局未廣徵意見，只拿中央辦法「複製貼上」，太便宜行事。

江肇國強調，台中市辦法抄中央，已可預見未來學校也將抄教育局的法以免出錯，「全部照抄的辦法有什麼好審的」。

教局︰徵詢校長協會 草案也有公告

教育局指出，有徵詢過校長協會提供意見，且草案也有公告廣徵意見，另辦法中有依學校規模不同訂出學校獎懲會、獎管會委員人數，跟中央不盡相同。

法規委員會召集人、議員黃馨慧裁示，學生獎懲辦法予以備查，但教育局須參考議員建議，補足民主程序廣納意見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法