為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《台中》國慶晚會明登場 估人潮爆將交管

    2025/10/08 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    國慶晚會9日晚間於台中文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，交通局呼籲民眾多搭乘捷運。（中市交通局提供）

    國慶晚會9日晚間於台中文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，交通局呼籲民眾多搭乘捷運。（中市交通局提供）

    文心森林公園圓滿戶外劇場舉行 向上路下午2點起雙向封閉、車輛禁行

    國慶晚會九日晚間於台中文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，邀藝人胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱雙王雙后領銜，還有重金屬勁旅血肉果汁機與嘻哈天團玖壹壹首度同台演出，由於九日為上班日，預計湧入近百輛僑胞專車及上萬名觀眾，台中市府規劃，向上路（文心路至惠文路）從下午二時至十日凌晨雙向封閉、禁止車輛通行，交通局呼籲民眾多搭捷運到文心森林公園站。

    卡司強 雙王雙后、天團都來了

    國慶晚會暌違八年再度於台中舉行，台中市觀光旅遊局長陳美秀昨天在「國慶晚會在台中」專案報告時表示，晚會晚間六時半正式開演，圓滿劇場與第二轉播區可容納約一萬四千人，民眾從高鐵站轉乘捷運到中捷文心森林公園站，僅需十五分鐘，場外設有四百吋大螢幕，自由開放入場觀賞，無需索票。

    官員記不住演出樂團名稱挨批

    陳美秀在市政會議專案簡報時，誤將重金屬樂團「血肉果汁機」講成「血肉果菜汁」，遭台中市長盧秀燕當眾洗臉稱，可能是故意的，講成果菜汁引起注意達到行銷目的。

    台中市民進黨議員陳俞融批「血肉果汁機」代表台灣重金屬音樂頂尖實力，市府高層連名字都記不住、甚至輕率地誤稱，不只是笑話，更是對專業藝文工作者的不敬，更凸顯局處首長對於流行音樂文化不熟悉。

    盧秀燕說，晚會傍晚四時半開始排隊入場，場內有一萬四千個座位優先安排僑胞及官員，人潮預期「會爆掉」，僑胞若需探訪親友，有事先離席也會臨時開放入場，建議最好搭捷運前往。

    預計湧入上萬觀眾 籲搭乘捷運

    交通局指出，晚會尖峰時段，中捷將加密每六分鐘一班列車，民眾若搭乘台鐵，可於新烏日、烏日、大慶、松竹等站轉乘捷運，搭乘高鐵在台中站下車後也可直接轉乘捷運，至於公車可搭五、七三、八三等十條路線。

    中捷公司指出，當天傍晚五時至七時維持尖峰六分鐘班距，七時至十時班距更從九分鐘加密至七．五分鐘，並視疏運狀況需求機動派發加班車。

    國慶晚會期間，台中市向上路（文心路至惠文路）雙向封閉、禁止車輛通行。 （台中市警局提供）

    國慶晚會期間，台中市向上路（文心路至惠文路）雙向封閉、禁止車輛通行。 （台中市警局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播