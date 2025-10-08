《台中》國慶晚會明登場 估人潮爆將交管

國慶晚會9日晚間於台中文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，交通局呼籲民眾多搭乘捷運。（中市交通局提供）

文心森林公園圓滿戶外劇場舉行 向上路下午2點起雙向封閉、車輛禁行

國慶晚會九日晚間於台中文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，邀藝人胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱雙王雙后領銜，還有重金屬勁旅血肉果汁機與嘻哈天團玖壹壹首度同台演出，由於九日為上班日，預計湧入近百輛僑胞專車及上萬名觀眾，台中市府規劃，向上路（文心路至惠文路）從下午二時至十日凌晨雙向封閉、禁止車輛通行，交通局呼籲民眾多搭捷運到文心森林公園站。

請繼續往下閱讀...

卡司強 雙王雙后、天團都來了

國慶晚會暌違八年再度於台中舉行，台中市觀光旅遊局長陳美秀昨天在「國慶晚會在台中」專案報告時表示，晚會晚間六時半正式開演，圓滿劇場與第二轉播區可容納約一萬四千人，民眾從高鐵站轉乘捷運到中捷文心森林公園站，僅需十五分鐘，場外設有四百吋大螢幕，自由開放入場觀賞，無需索票。

官員記不住演出樂團名稱挨批

陳美秀在市政會議專案簡報時，誤將重金屬樂團「血肉果汁機」講成「血肉果菜汁」，遭台中市長盧秀燕當眾洗臉稱，可能是故意的，講成果菜汁引起注意達到行銷目的。

台中市民進黨議員陳俞融批「血肉果汁機」代表台灣重金屬音樂頂尖實力，市府高層連名字都記不住、甚至輕率地誤稱，不只是笑話，更是對專業藝文工作者的不敬，更凸顯局處首長對於流行音樂文化不熟悉。

盧秀燕說，晚會傍晚四時半開始排隊入場，場內有一萬四千個座位優先安排僑胞及官員，人潮預期「會爆掉」，僑胞若需探訪親友，有事先離席也會臨時開放入場，建議最好搭捷運前往。

預計湧入上萬觀眾 籲搭乘捷運

交通局指出，晚會尖峰時段，中捷將加密每六分鐘一班列車，民眾若搭乘台鐵，可於新烏日、烏日、大慶、松竹等站轉乘捷運，搭乘高鐵在台中站下車後也可直接轉乘捷運，至於公車可搭五、七三、八三等十條路線。

中捷公司指出，當天傍晚五時至七時維持尖峰六分鐘班距，七時至十時班距更從九分鐘加密至七．五分鐘，並視疏運狀況需求機動派發加班車。

國慶晚會期間，台中市向上路（文心路至惠文路）雙向封閉、禁止車輛通行。 （台中市警局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法