邊境查驗 8947公斤中國八角碎驗出蘇丹紅

衛福部食藥署昨公布邊境檢驗違規品項，其中一批自中國進口的八角碎檢出蘇丹色素三號，為「食安法」規範不得使用的物質，需在邊境銷毀，食藥署也持續針對中國的八角碎採取監視查驗；另一批由路德斯公司自美國進口的食物墊紙檢出螢光增白劑且溶出試驗不合格，相關商品依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，久芳生物科技公司自中國進口的八角碎檢出蘇丹色素三號，因屬「食安法」規範不得使用的物質，計八九四七公斤需在邊境銷毀。

劉芳銘表示，自今年三月廿九日至九月廿九日止，共受理十六批中國八角碎報驗，其中三批不合格，不合格率一八．八％，原因均為蘇丹色素不合格，食藥署也自去年四月十一日起，至明年九月卅日期間，持續在邊境對中國八角碎採監視查驗，百分百檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另有一批路德斯公司自美國進口的食物墊紙，劉芳銘指出，檢出螢光增白劑，且溶出試驗不合格，依規定螢光增白劑應不得檢出，另經放置於正庚烷廿五度環境一小時後，蒸發殘渣濃度為一〇二ppm、氯仿可溶物為九一ppm，均超出「食品器具容器包裝衛生標準」規範。路德斯公司說明，這款餐墊紙是廚房備料使用，一般消費者並不會接觸到，相關品項已依照規定退運或銷毀。

