為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    TASA預計2031年完成佈建／福八星系8顆衛星 每天通過台灣3次

    2025/10/08 05:30 記者吳柏軒／新竹報導
    福爾摩沙八號衛星首顆由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，七日正式起運，未來升空遙測，守望台灣。（記者吳柏軒攝）

    福爾摩沙八號衛星首顆由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，七日正式起運，未來升空遙測，守望台灣。（記者吳柏軒攝）

    國家太空中心（TASA）攜手產學研製造「福爾摩沙衛星八號」星系，首顆命名為「齊柏林衛星」，自製率八十四％，昨日正式起運，將送往美國發射升空，該衛星星系將在二〇三一年完成八顆佈建，屆時其光學遙測的影像範圍將涵蓋全球，並可每天造訪台灣三次，有助國家安全、防災、農業及環境監測。

    總統賴清德表示，福八計畫是台灣首個自製星系，為國內太空領域重要里程碑，升空後將接棒「福五」任務，構成精密網絡，應用在國土規劃、農業監測、災害應變及環境保護上，更強化國家韌性，讓台灣積極應對氣候變遷與地緣政治挑戰。未來還有更多衛星升空入軌，建構台灣自主衛星星系，守護土地與人民。

    齊廷洹：父親精神延續到太空

    昨天齊柏林的母親、妻子與工作夥伴也到場見證，齊柏林兒子齊廷洹表示，父親一輩子在天上飛，如今「齊柏林」終於飛到太空，父親拍出《看見台灣》，代表守護家園，並曾說「看見才有改變」，如今盼讓父親精神跟視野延續到太空，衛星命名不單純是榮耀，更是責任與傳承。

    有助國安、防災及環境監測

    TASA主任吳宗信表示，福八有逾廿家本土廠商參與，眾人同心協力打造，未來將發射共八顆衛星，組成星系，預計一天可通過台灣三次，取像範圍涵蓋整個地球表面，採光學方式在白天拍攝到想要的影像，未來可參與國際「守望亞洲」計畫，強化與亞太友善國家影像分享。

    TASA解釋，福八星系共八顆衛星，而首顆齊柏林衛星集結國內卅三個產學研界研發能量，自製率達八十四％，主要從離地表五六一公里高度遙測取像，經影像後處理可達小於一公尺的超高解析度。福八計畫主持人劉小菁說，因過往福五經驗，福八有熱控調焦，以避免影像模糊。

    導演齊柏林的兒子齊廷洹（右起依序）、國家太空中心主任吳宗信與立法委員蘇巧慧參與齊柏林衛星起運典禮，並合影留念。（記者吳柏軒攝）

    導演齊柏林的兒子齊廷洹（右起依序）、國家太空中心主任吳宗信與立法委員蘇巧慧參與齊柏林衛星起運典禮，並合影留念。（記者吳柏軒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播