國軍暖送叢林帽 小妹妹天天戴表達謝意

荷蘭女子賴雅妮熱愛台灣，已定居花蓮13年。 （讀者黃瑞祥提供）

馬太鞍溪堰塞湖潰流，大批國軍與鏟子超人趕往支援救災，社群媒體瘋傳一段國軍官兵贈女童叢林帽的影片，主角葉小妹妹的家也受災，但她每天傍晚在門口提供冷飲慰勞志工跟國軍，意外收到官兵贈送叢林帽，這兩天持續戴著心愛的帽子表達謝意。

送帽者表示，救災收工時會經過小妹妹家，看到她每天為國軍擊掌加油說謝謝，覺得付出的辛勞都值得了，那天送給小妹妹的是自己購買的登山帽子，不是公發的，「單純覺得妹妹會喜歡，就給她了」。

荷蘭女志工3赴災區 加國科學家志願清溝

來台居住已十三年的荷蘭籍志工賴雅妮，看到第二故鄉花蓮遭到重創，二話不說立即連繫朋友前往光復災區，連日來已陸續前往三趟，她毫不猶豫地說「只要災區需要我，還會去第四趟！」

賴雅妮說，聽到很多災區裡的感人故事，難過到不斷哭泣，來自各地的志工們，有人負責清理淤泥、有人負責供餐、有人協助治療傷口、也有人幫忙清理雨鞋，讓她相當感動，台灣人真的很有愛，這也是她愛上這塊土地的原因。

來自加拿大的環境科學家Jaron原只是來台灣度假，卻投入了六天的志願服務，他透過自媒體工作者「佐拉」拍攝的影片，向遠在加拿大的爸媽打招呼，強調做了一件非常有意義的好事。

來自加拿大的環境科學家Jaron在光復災區擔任志願服務者，幫忙清理水溝。（佐拉提供）

國軍把帽子送給光復災區小女孩，隨後瀟灑轉身離去影片瘋傳。（翻攝自Threads／hsiu_0323）

