「救災沒完成不會回桃園」挖土機超人辭世 兒為爸爸義行驕傲

救災英雄林鴻森生前身影。（家屬提供）

「挖土機超人」不幸過世！花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，桃園市全福工程行四十八歲老闆林鴻森與侄子載運機具馳援救災，卻因左腳受傷感染引發敗血症於中秋夜離世，舉國哀悼不捨。林鴻森的兒子對爸爸放下工作救災義行感到驕傲；同行救災的姪子更透露，堂叔曾說：「工作可以放著，救災沒有完成不會回桃園！」令人動容。

林鴻森於堰塞湖潰流次日，就開著貨車與侄子載運「小山貓」及小挖土機馳援花蓮，不料救災期間左腳被刺傷，咬牙苦撐到第八天因傷口嚴重腫脹、身體無法負荷，自行叫救護車送往花蓮門諾醫院診斷是傷口感染，本月四日轉院林口長庚途中仍意識清楚，抵達後卻突然陷入昏迷，積極搶救仍因敗血症引發多重器官衰竭，於中秋夜宣告不治。

林鴻森兒子說，因為爸爸身體不是很好，家人曾一度討論要不要讓他前往災區，最後轉為支持；對於爸爸放下手邊工作去救災，他說，這是沒多少人能做到的，讓他感到驕傲，更感念爸爸一路以來辛苦養育他與姊姊，「沒有他，就不會有現在的我們」。

行政院長卓榮泰昨對林鴻森表達敬意與謝意，也希望這種不幸事件不要再發生。中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成指出，將在災區每個重要路口儘量安置救護車，整合醫療志工，為投入災區的志工、同事提供更多服務。

