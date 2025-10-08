政院核定光復7村1837戶 每戶35萬慰助金／光復、鳳林、萬榮列災區 村里長認證受災戶即評估納入補助範圍

政院核定光復等3鄉鎮列災區，慰助金發放對象暫定1837戶，一站式服務站人潮持續增加。（記者王榮祥攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流成災，中央災害應變中心前進協調所昨表示，行政院已核定光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等三鄉鎮為災區，慰助金發放對象目前設定光復鄉的七個村、共一八三七戶。

至於七個村以外的部分（包括鳳林鎮與萬榮鄉），若有災損擬申請慰助金，須經由村里長實質認證災況並簽核，只要村里長認證的受災戶，就評估納入補助範圍。

一站式服務 主動訪查、直接匯入

行政院災後慰助金發放作業及一站式服務平台昨在光復鄉啟用，家園支持慰助金三方案合計每戶卅五萬元，採「主動訪查、直接匯入」方式，由行政院跨部會團隊入村核對資料，災民除到一站式平台登記申請，也可在家等候訪查。慰助金發放對象，以紅色警戒範圍內實際居住與受損災戶為主。

一站式服務平台昨上午八點開張，但七點就有十多位災民到場，最早來的陳姓老翁笑說，「早點來辦，回去還很多事要做」，申請前後不到五分鐘就完成的林姓老翁則稱許「準備功夫很好」。

賑災基金會已撥款4.7億

賑災基金會統計，截至十月六日，累計捐款金額已超過十．〇七億元，至昨日已撥款四．七億元至衛生福利部帳戶，配合「行政院災後慰助服務站」一站式服務，受理民眾申請及迅速撥款。

針對解除紅色警戒四要件中，最關鍵的地方政府撤離計畫，前進指揮所總協調官季連成表示，花蓮縣府昨已提出，基本上算周延，但還有細項須修正，等修正後會先兵棋推演，救災工作告一段落後實施撤離演練。花蓮縣府說明，對於總協調官的要求，已由各單位根據各自情況、重新修正相關數據。

馬太鞍溪橋遭泥流沖毀，中央協調所昨指出，目前涵管便橋工程順利，預計十五日完工，屆時小車可通行；鋼便橋預計明年一月底可完成，永久橋梁目標二〇二七間全線完工通車。

受損汽車每輛慰助5萬、機車1萬

此外，交通部昨宣布，為協助花蓮民眾儘速恢復正常生活，即起到年底，因馬太鞍溪堰塞湖潰流而受損的車輛，只要完成報廢登記，由交通部辦理汽車及大型重型機車每輛慰助五萬元、機車每輛慰助一萬元。

內政部長劉世芳昨重申，目前中央災害應變中心與花蓮縣政府持續維持一級開設，從救災、疏散、撤離到災後重建，若有任何不實訊息影響救災秩序，除了中央應變中心即時澄清外，凡涉及妨害救災的錯假訊息，將一律移送地檢署依法偵辦。

