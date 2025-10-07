諾貝爾生醫獎關注免疫煞車機制》 學者：開啟自體免疫、癌症治療新大門

2025諾貝爾生醫獎

坂口證實調節性T細胞存在

諾貝爾生醫獎得主昨日公布，由日本學者坂口志文以及美國學者布朗柯、藍斯德爾等三人，以「周邊免疫耐受」領域的開創性發現獲獎。國內學者表示，學界過去鮮少關注免疫系統「煞車」機制，而坂口證實「調節性T細胞」存在，相關研究為自體免疫疾病與癌症治療等領域開啟新大門，且臨床應用可能性眾多。

陽明交通大學臨床醫學研究所副教授陳斯婷表示，過去免疫學大多專注於尋找活化免疫細胞的方法，但坂口發現的「調節性T細胞」卻是作為免疫系統的「煞車」，用於抑制免疫反應，而另兩名獲獎美國學者則在坂口的研究基礎之下，進一步找到能夠調節該細胞免疫調節能力的Foxp3基因。

對於調節性T細胞在免疫系統中的角色，陽交大微生物與免疫學研究所所長徐嘉琳解釋，調節性T細胞就像是免疫系統中的警察，會在免疫系統過度活化時，抑制其運作，臨床應用可能性眾多，比如在癌症治療方面，若要活化免疫反應，可以嘗試抑制作為看守者的調節性T細胞。

徐嘉琳進一步指出，目前已有二百多個調節性T細胞的臨床試驗進行中，涉及領域包括自體免疫相關糖尿病、器官移植等，台灣也有生技公司執行相關研究，相信未來可以應用在生活當中。

此外，中研院分子生物研究所助研究員王維樂說，坂口的研究為自體免疫疾病研究、癌症治療等領域打開新大門，此前雖曾有調節性T細胞相關研究，但因部分學術爭議，最後無疾而終，且沒能完全證實調節性T細胞的存在，坂口與其團隊卻堅持研究此一領域，並確定了調節性T細胞在免疫系統中的角色。

陽交大微生物及免疫學研究所教授陳念榮提到，坂口過去時常在台灣舉辦亞洲免疫學會等活動時，特地來台演講，國內從事調節性T細胞研究的學者多曾與坂口或其學生交流，而自己則有幸在前往日本大阪大學參訪時，在坂口的實驗空間中與其共事一週，形容坂口是一名「書生氣」十足的學者，性格嚴謹、待人和善，且坂口夫妻倆對於台灣都很友善。

