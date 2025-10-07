人體免疫系統研究獲表彰 美日3學者榮獲諾貝爾生醫獎

2025諾貝爾生醫獎

諾貝爾獎委員會昨日公布二〇二五年生理學或醫學獎得獎名單，由來自美國的學者布朗柯（Mary Brunkow）、藍斯德爾（Fred Ramsdell）和日本免疫學家坂口志文共享殊榮，表彰三人對人體免疫系統研究的貢獻。

六十四歲的布朗柯為西雅圖「系統生物學研究所」（ISB）高階專案經理；六十四歲的藍斯德爾為舊金山臨床階段生物科技公司「Sonoma Biotherapeutics」科學顧問；七十四歲的坂口志文為大阪大學免疫學前沿研究中心特聘教授。

提高自體免疫、癌症治療成效

預防幹細胞移植後嚴重併發症

諾貝爾委員會新聞稿寫道，三名獲獎者的突破性研究開啟了對「周邊免疫耐受性」（peripheral immune tolerance）領域的知識，促進對癌症和自體免疫性疾病的醫療發展。外界期盼，這項研究成果將能治療或治癒自體免疫疾病、提高癌症治療成效，並在幹細胞移植後預防嚴重併發症出現，有望讓移植手術效果更為成功。

委員會說明研究歷程：坂口志文於一九九五年發現此前不為人知的「調節性T細胞」（T-regs）。接著在二〇〇一年，布朗柯和藍斯德爾從老鼠「Foxp3」基因發生的突變，揭示人體相對應基因的突變導致嚴重自體免疫疾病「IPEX」。兩年後，坂口結合兩項研究，證明了Foxp3基因掌控T-regs的發展。T-regs監控其他免疫細胞，確保人體免疫系統耐受自身組織。

日本「共同社」報導，獎項公布後最先接獲通知的坂口志文，在大阪大學研究室外向媒體表示，感到非常榮幸。此為去年「日本原水爆被害者團體協議會」獲和平獎後，日本學者連續兩年獲獎。坂口為日本獲諾貝爾獎的第廿九人，醫學領域第六人。日本首相石破茂致電祝賀坂口，還追問人類未來是否能憑藉自身免疫力戰勝癌症；坂口回應稱，科學每天都在進步，總有一天癌症將不再是令人畏懼的疾病。

今年諾貝爾醫學獎委員會主席康培（Olle Kämpe）表示，三名得獎者的發現對人們理解免疫系統如何運作，以及為何並非所有人都會罹患嚴重免疫系統疾病至關重要。三人將共享一一〇〇萬瑞典克朗（約三五六九萬台幣）獎金。

